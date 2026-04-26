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'तारापुर से विधायक बना और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गया', भावुक दिखे CM सम्राट चौधरी

मुंगेर दौरे पर तारापुर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी हुए भावुक, जनता, पीएम मोदी व पूर्व सीएम नीतीश को दिया धन्यवाद,. पढ़ें खबर -

CM SAMRAT CHOUDHARY
सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 8:01 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर में असरगंज प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत में रविवार को राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई. दरअसल सीएम सम्राट चौधरी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह करीब 11 बजे यहां पहुंचे. मुंगेर के भाजपा विधायक कुमार प्रणय एवं तारापुर के पूर्व विधायक राजीव सिंह ने हेलीपैड पर उतरते ही गुलदस्ता देकर उनका भव्य स्वागत किया.

लोगों और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत: हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पहले से बड़ी संख्या में मौजूद लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. वहीं जवाब में सीएम सम्राट चौधरी ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और जनता का उत्साह बढ़ाया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम “मन की बात” के 133वें एपिसोड को भी स्थानीय लोगों के साथ बैठकर सुना.

जनता को संबोधित करते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

पहली बार विधायक और मुख्यमंत्री बनने का मिला अवसर: अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि तारापुर से मैं पहली बार विधायक बना और पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है. यह मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है. मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आया हूं. उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी के बल पर वे विकास के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं.

प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सख्त रुख: मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय से ब्लॉक और अंचल स्तर तक सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी. यदि कोई अधिकारी एक महीने से अधिक समय तक फाइल लंबित रखता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है. इस बयान से साफ संकेत मिला कि सरकार अब काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी.

CM SAMRAT CHAUDHARY
कार्यक्रम में मौजूद सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

पूर्व सीएम नीतीश के कार्यों की सराहना: मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को याद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार को सजाने और विकास की मजबूत नींव रखने का काम किया है, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं.

बिजली, सड़क और विकास को लेकर बड़े ऐलान: मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा की राज्य में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना लागू की जा रही है. बिहार में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है.

"देवघरा पहाड़ के विकास के लिए 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा फोरलेन सड़कों को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और भविष्य में कोलकाता तक एक्सप्रेस-वे बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है." -सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

बाढ़ और जल प्रबंधन पर नई रणनीति: मुख्यमंत्री ने बाढ़ की समस्या को लेकर कहा की हम नई जल प्रबंधन योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त पानी को गंगा में नियंत्रित ढंग से छोड़ा जाएगा और डैम के माध्यम से जल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा.

अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं: अतिक्रमण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. चाहे वह किसी का भी घर क्यों न हो. कानून सभी के लिए समान है. उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास के लिए जमीन जरूरी है और इसी उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

CM SAMRAT CHAUDHARY
कार्यक्रम में मौजूद जनता (ETV Bharat)

सोलर ऊर्जा से आएगी आत्मनिर्भरता: ऊर्जा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बड़ी योजना का जिक्र करते हुए कहा, हर घर तक एक किलोवाट सोलर बिजली पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है,जिससे लोगों को भविष्य में बिजली के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

संबोधन के दौरान हुए भावुक:अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने भावुक अंदाज में कहा की जिसने एक बार मुझे वोट दिया, मैं उसका सेवक हूं और जीवनभर उसकी सेवा करता रहूंगा.इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बड़े भाई रोहित चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार पोद्दार,जिला परिषद अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

26.31 करोड़ की मेगा परियोजना: मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड स्थित बाबा उच्चेश्वरनाथ धाम के विकास को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. करीब 26 करोड़ 31 लाख 45 हजार रुपये की इको-टूरिज्म परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा,बल्कि क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने की उम्मीद जताई जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह धाम आने वाले समय में राष्ट्रीय पहचान बनाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा.

आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम: करीब 150 फीट ऊंचे देवघरा पहाड़ पर स्थित यह मंदिर आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह स्थल महाभारत काल में अर्जुन की तपस्थली रहा है. स्थानीय परंपराएं इसे अर्जुन के गांडीव और भीम से भी जोड़ती हैं. हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां तीन दिवसीय भव्य मेला लगता है,जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. यह धाम बिहार के प्रमुख शिव सर्किट का हिस्सा है, जिसमें अजगैवीनाथ (सुल्तानगंज),बैद्यनाथ धाम (देवघर) जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं.

इको-टूरिज्म के तहत होगा समग्र विकास: करीब 26.7 एकड़ क्षेत्र में फैले इस इलाके में पहाड़ी,तालाब और मेला ग्राउंड शामिल हैं।परियोजना के तहत लगभग 3.5 एकड़ भूमि पर विशेष विकास कार्य किए जाएंगे. यह क्षेत्र भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा होने के कारण प्राकृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है.


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