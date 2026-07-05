'AIIMS का विस्तार समय की आवश्यकता है..' निरीक्षण के बाद बोले CM सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना एम्स का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की और 200 बेड के आधुनिक विस्तार को मंजूरी दी.
Published : July 5, 2026 at 6:37 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचना तथा प्रस्तावित विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. साथ ही सीएम सम्राट ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया.
विभिन्न विभागों का निरीक्षण: मुख्यमंत्री ने बर्न सेंटर, बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग, आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी) सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का निरीक्षण किया. उन्होंने चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं अधिकारियों से संवाद कर विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की.
चिन्हित भूमि का जायजा: इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एम्स पटना के प्रस्तावित विस्तार के लिए चिन्हित भूमि का भी निरीक्षण किया. उन्होंने विस्तार योजना का पर्यवेक्षण करते हुए कहा कि बिहार एवं आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए एम्स पटना आते हैं, इसलिए संस्थान का विस्तार समय की आवश्यकता है.
"एम्स पटना में बिहार एवं आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, इसलिए आज की तारीख में संस्थान का विस्तार समय की आवश्यकता है." - सम्राट चौधरी, सीएम
200 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था: प्रस्तावित विस्तार योजना के तहत नए क्लीनिकल ब्लॉक, अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उन्नत अधोसंरचना विकसित की जाएगी. इसके साथ ही लगभग 200 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने की संस्थान की क्षमता में वृद्धि होगी.
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बिहार में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. एम्स पटना के समग्र विकास एवं विस्तार में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि संस्थान का विस्तार प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा.
"राज्य सरकार बिहार में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. एम्स पटना के समग्र विकास एवं विस्तार में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी."- सम्राट चौधरी, सीएम
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक: यह विस्तार प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूत करेगा. दौरे के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में संस्थान की वर्तमान परियोजनाओं, आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं तथा भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति: इस अवसर पर एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. बैठक में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, उपनिदेशक (प्रशासन), वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय सदस्य एवं संस्थान के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
परियोजनाओं की साझा प्रगति: अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संस्थान की उपलब्धियों, स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री का यह दौरा बिहार सरकार और एम्स पटना की गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है.
मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ: प्रस्तावित विस्तार से न केवल एम्स पटना की उपचार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बिहार सहित आसपास के राज्यों के मरीजों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा. अब आम लोगों को आधुनिक इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
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