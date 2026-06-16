कैमूर को 196 करोड़ की सौगात, CM सम्राट ने हवाई अड्डा और पर्यटन हब का किया बड़ा ऐलान
कैमूर में सीएम सम्राट चौधरी ने 20 योजनाओं का शिलान्यास, 40 योजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास की बात कही.
Published : June 16, 2026 at 5:25 PM IST
कैमूर: बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे सम्राट चौधरी ने जिले को 196 करोड़ के योजनाओं की सौगात दी. कैमूर पहुंचते ही सीएम सम्राट चौधरी माता मुंडेश्वरी मंदिर पहुंच कर दर्शन किया और बिहार के विकास और उन्नति की मन्नत मांगी.
सहयोग शिविर का निरीक्षण: इसके बाद उन्होंने मुंडेश्वरी धर्मशाला के पास सहयोग शिविर में पहुंच कर शिविर का निरीक्षण किया. फिर सभा को सम्बोधन करने पहुंचे. मंच पर उनके साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाईगर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जिले के विधायक सहित एनडीए के सभी दलों के अध्यक्ष उपस्थित रहे.
60 योजनाओं की सौगात: इसके बाद उन्होंने 20 योजनाओं का शिलान्यास और 40 योजनाओं का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि कैमूर की पावन धरती पर आयोजित सहयोग शिविर कार्यक्रम में शामिल होकर ₹196.06 करोड़ की लागत से विभिन्न विभागों की 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया.
90% आवेदनों का निपटारा: सहयोग शिविर की कामयाबी पर सीएम सम्राट चौधरी ने X पर आगे लिखा कि सहयोग शिविर के माध्यम से सरकार की योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त 3.03 लाख आवेदनों में से 2.61 लाख का निष्पादन कर लगभग 90% सफलता प्राप्त की गई है.
टूरिज्म हब का ऐलान: सीएम सम्राट ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कैमूर पहाड़ी पर स्थित पर्यटन स्थल मुंडेश्वरी धाम, ताराचंडी, तुतला भवानी, गुप्ता धाम को पर्यटन हब बनाया जायेगा. साथ ही श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दी जाएगी और रोहतास कैमूर में एक हवाई अड्डा बनाया जायेगा, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
"राज्य सरकार द्वारा माँ मुंडेश्वरी धाम के जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रोपवे निर्माण, क्षेत्र में एयरपोर्ट विकास तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जैसी महत्वपूर्ण पहलें की जाएंगी" - सम्राट चौधरी, सीएम
कैमूर की पावन धरती पर आयोजित सहयोग शिविर कार्यक्रम में शामिल होकर ₹196.06 करोड़ की लागत से विभिन्न विभागों की 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 16, 2026
सहयोग शिविर के माध्यम से सरकार की योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी है। अब तक प्राप्त… pic.twitter.com/0u7zidvlHo
श्रद्धालुओं के लिए विशेष पहल: इन विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट पर आगे लिखा कि राज्य सरकार द्वारा माँ मुंडेश्वरी धाम के जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रोपवे निर्माण, क्षेत्र में एयरपोर्ट विकास तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जैसी महत्वपूर्ण पहलें की जाएंगी.
रोपवे निर्माण की टाइमलाइन: मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि बरसात के बाद कार्य शुरू किया जायेगा जिससे माता मुंडेश्वरी के दर्शन करने में श्रद्धालुओं को सुविधा मिले. साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच सकें.
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव: वहीं शिक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीएचयू की एक शाखा खोली जाएगी, जिससे बिहार में शिक्षा को बढ़ावा मिले. सीएम ने आगे कहा कि बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल और हर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जिससे अब अधिकारी और नेता के बेटे मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक बिहार के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाते थे पर अब बिहार में ही उच्च शिक्षा ले पायेंगे.
महिलाओं के लिए सोलर योजना: वहीं सीएम ने बताया कि 25 लाख महिलाओं के घरों में सोलर लगाया जायेगा जिससे सरकार उनसे बिजली खरीदेगी. यह कार्य शुरू हो चुका है और ये ऐसी महिलाएं बीपीएल परिवार से आती है.
कैमूर की पावन धरती पर माता मुण्डेश्वरी जी के प्राचीन एवं ऐतिहासिक धाम में दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर बिहार की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 16, 2026
हजारों वर्ष से भी अधिक पुरानी आस्था, संस्कृति और भारतीय स्थापत्य कला की अद्भुत विरासत को संजोए यह धाम बिहार की गौरवशाली पहचान… pic.twitter.com/VQXVfT7FnL
पारदर्शी विकास की प्राथमिकता: काम की गुणवत्ता पर सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट X पर अंत में लिखा कि विकास कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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