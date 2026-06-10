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बिहार के 94 लाख लोगों के खाते में भेजा गया 1100 करोड़, आप भी अपना अकाउंट फटाफट चेक करें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94 लाख से अधिक 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में भेजी 1100 करोड़ की राशि

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कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 1:26 PM IST

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पटना : बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (बुधवार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली स्थित बिहार भवन से 94 लाख से अधिक के सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारी के खाते में ₹1100 प्रति माह की दर से 1100 करोड़ रुपए की राशि सीधे अकाउंट में डीबीटी कर दिया है.

94 लाख से अधिक खातों में भेजी गई राशि : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर 94 लाख से अधिक लाभुकों को यह राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी है. सम्राट चौधरी ने कहा कि आगे हर महीने 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी.

Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी सोशल मीडिया X)

''60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग छूट गए हैं, लाभ प्राप्त करने के लिए शीघ्र आवेदन करें. गरीब वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

10 तारीख की डेटलाइन : दरअसल, 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ₹400 से बढ़कर ₹1100 कर दी थी. नीतीश कुमार ने ही तय किया था कि हर महीने 10 तारीख को पेंशनधारियों के खाते में राशि भेजी जाएगी लेकिन पिछले कुछ महीनो से लगातार इसमें विलंब हुआ है. अब सम्राट चौधरी ने भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 तारीख को ही राशि हस्तांतरित कर दिया जाए.

बिहार में 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन : यहां यह बताना भी जरूरी है कि बिहार सरकार की ओर से 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि दी जाती है. जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और बिहार विकलांग पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शामिल है.

कैबिनेट में दी गई थी स्वीकृति : सोमवार को सम्राट चौधरी की सरकार ने 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 3662 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृत दी थी. मई, जून और जुलाई के पेंशन के लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी. आज सम्राट चौधरी ने मई महीने की राशि जारी की है. बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख के आसपास है. आज 94 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में राशि दी गई है.

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