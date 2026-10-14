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2 लाख 48 हजार खाते में CM सम्राट चौधरी ने भेजे 112 करोड़ रुपये, आप भी अपना अकांउट चेक करें

डीबीटी के माध्यम से रुपया ट्रांसफर करते सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में अगस्त महीने में अतिवृष्टि और अप्रत्याशित आई बाढ़ के फलस्वरुप फसल क्षति के लिए आज मुख्यमंत्री ने किसानों के अकाउंट में कृषि इनपुट अनुदान राशि भेजी. 2 लाख 48 हजार से ज्यादा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में लगभग 112.52 करोड़ की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भेजा.

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