2 लाख 48 हजार खाते में CM सम्राट चौधरी ने भेजे 112 करोड़ रुपये, आप भी अपना अकांउट चेक करें
बिहार सरकार लगातार क्षतिपूर्ति दे रही है. इसी क्रम में बुधवार को 2 लाख 48 हजार खातों में रुपये भेजे गए. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 14, 2026 at 2:17 PM IST
पटना : बिहार में अगस्त महीने में अतिवृष्टि और अप्रत्याशित आई बाढ़ के फलस्वरुप फसल क्षति के लिए आज मुख्यमंत्री ने किसानों के अकाउंट में कृषि इनपुट अनुदान राशि भेजी. 2 लाख 48 हजार से ज्यादा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में लगभग 112.52 करोड़ की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भेजा.
'22 अक्टूबर के बाद फिर से चलाएं ड्राइव'
इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पीड़ित किसान इससे वंचित ना रह जाए. उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर के बाद एक ड्राइव फिर से चलाएं. जो भी किसान छूट गए हैं उसे जोड़ें और उनको क्षति पूर्ति उपलब्ध कराएं. कृषि विभाग और आपदा विभाग की भूमिका इसमें सबसे अधिक है.
''असिंचित फसल के क्षेत्र में साढ़ 8 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि अनुदान में दिया जाता है. सिंचित फसल क्षेत्र के लिए लगभग 17 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाता है. बहुवर्षीय फसलों के लिए लगभग 22 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाता है. 4 लाख 57 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें से 2 लाख 48 हजार लोगों को अनुदान दिया गया है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
#LIVE : कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषि इनपुट अनुदान योजना अन्तर्गत DBT के माध्यम से राशि वितरण... https://t.co/t7GeQ1LxcW— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 14, 2026
PM मोदी और नीतीश कुमार का जिक्र
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की हित में हमेशा काम करते रहे हैं, इसके लिए वह निर्देश भी देते हैं. इस दौरान सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया. कहा कि उन्होंने ही कृषि इनपुट अनुदान राशि की शुरुआत की थी. सीएम के दिए गए निर्देश पर अधिकारी ने मीटिंग में कहा कि इसे पूरा किया जाएगा.
दरअसल, बाढ़ से हुए फसल नुकसान का आंकड़ा जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है. कृषि विभाग के अनुसार सितंबर में आई बाढ़ से हुए नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है और प्रभावित किसानों को भी राशि दी जाएगी. इससे पहले बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने₹7000 की राशि भेजी थी.
बाढ़ पीड़ितों को अब तक 726.17 करोड़ की राशि दी गई
पहले चरण में 15 सितंबर को 877190 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 614.23 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने भेजा था. दूसरे चरण में 12 अक्टूबर को 160201 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खाते में 112.14 करोड़ की राशि भेजी थी. यानि अब तक कुल 726.17 करोड़ की राशि 10 लाख 37391 बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी जा चुकी है. अब फसल नुकसान की राशि किसानों को दी जा रही है.
दोनों उपमुख्यमंत्री रहे मौजूद
मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें बिहार सरकार के दोनों मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ कृषि विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डीबीटी के माध्यम से यह राशि सीधे किसानों के अकाउंट में भेजे.
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