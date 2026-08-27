ETV Bharat / state

बिहार में महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, CM सम्राट चौधरी करेंगे 600 करोड़ ट्रांसफर

आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांच लाख जीविका दीदियों के खाते में 600 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

CM Women Employment Scheme
सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: रक्षाबंधन से ठीक पहले बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार महिलाओं को लगातार लाभ पहुंचा रही है. आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांच लाख जीविका दीदियों के खाते में कुल 600 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इसमें चार लाख महिलाओं को पहली किस्त और एक लाख महिलाओं को दूसरी किस्त मिलेगी.

बापू सभागार में होगा भव्य कार्यक्रम: यह राशि पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. कार्यक्रम में सम्राट चौधरी खुद राशि ट्रांसफर करेंगे. बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे.

पहली किस्त 10 हजार, दूसरी किस्त 20 हजार: योजना के तहत पहली किस्त के रूप में महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे, जबकि दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपये मिलेंगे. आज जिन चार लाख जीविका दीदियों को पहली किस्त नहीं मिली थी, उनका इंतजार खत्म होगा. वहीं एक लाख महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि मिलेगी.

जीविका निधि से भी मिलेगा ऋण: इसके अलावा जीविका निधि से 10 हजार महिलाओं को 50 करोड़ रुपये का ऋण भी दिया जाएगा. यह राशि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू या विस्तार कर सकें.

अब तक 1.67 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक बिहार की एक करोड़ 67 लाख जीविका दीदियों को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है. योजना का विस्तार लगातार जारी है और अधिक से अधिक महिलाओं तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर: सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिल रही है. रक्षाबंधन के अवसर पर दिए जा रहे इस तोहफे से जीविका दीदियों में उत्साह का माहौल है और आगे भी ऐसी योजनाओं के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें-

किशनगंज बॉडर सुरक्षा में लगे SSB को केंद्रीय गृहमंत्री की सौगात, विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत

खुशखबरी! NH-22 बनेगा फोर-लेन, ₹3,590 करोड़ खर्च होंगे.. मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा तक सफर होगा आसान

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN GIFT
JEEVIKA DIDIS
SAMRAT CHOUDHARY
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
CM WOMEN EMPLOYMENT SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.