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सम्राट चौधरी लगाएंगे सहयोग शिविर, नीतीश कुमार के जनता दरबार की लेगा जगह..जानें पंजीकरण प्रक्रिया

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब जनता की समस्याओं को सुनने के लिए ‘सहयोग शिविर’ लगाएंगे. यह शिविर प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होगा. 14 जुलाई से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है.

नीतीश के जनता दरबार की जगह लेगा सहयोग शिविर: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर महीने जनता दरबार लगाते थे, जिसे बाद में लोक शिकायत निवारण कानून बनने के बाद बंद कर दिया गया था. अब सम्राट चौधरी ने जनता दरबार की परंपरा को सहयोग शिविर के रूप में फिर से शुरू करने का फैसला किया है. यह कार्यक्रम ‘सात निश्चय पार्ट-3’ के अंतर्गत ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के तहत चलेगा.

किन लोगों के लिए होगा कार्यक्रम?: यह सहयोग शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जिनकी शिकायतें जिला स्तर पर निस्तारित होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे लोग अब अपनी समस्या को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे. उपचुनाव के कारण बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर पूरे बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा.

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया: सहयोग शिविर में भाग लेने के लिए सबसे पहले sahyog.bihar.gov.in पोर्टल पर जाना होगा. राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का चयन कर पुराना रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरिफाई करना होगा. सत्यापन के बाद पुराना आवेदन विवरण स्वत आ जाएगा. चयनित आवेदकों को तिथि, समय और अन्य जानकारी एसएमएस से भेजी जाएगी.