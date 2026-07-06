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सम्राट चौधरी लगाएंगे सहयोग शिविर, नीतीश कुमार के जनता दरबार की लेगा जगह..जानें पंजीकरण प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग शिविर लगाएंगे. 14 जुलाई से होगा शुरू. जानें ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया.

CM Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 10:26 AM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब जनता की समस्याओं को सुनने के लिए ‘सहयोग शिविर’ लगाएंगे. यह शिविर प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होगा. 14 जुलाई से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है.

नीतीश के जनता दरबार की जगह लेगा सहयोग शिविर: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर महीने जनता दरबार लगाते थे, जिसे बाद में लोक शिकायत निवारण कानून बनने के बाद बंद कर दिया गया था. अब सम्राट चौधरी ने जनता दरबार की परंपरा को सहयोग शिविर के रूप में फिर से शुरू करने का फैसला किया है. यह कार्यक्रम ‘सात निश्चय पार्ट-3’ के अंतर्गत ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के तहत चलेगा.

किन लोगों के लिए होगा कार्यक्रम?: यह सहयोग शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जिनकी शिकायतें जिला स्तर पर निस्तारित होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे लोग अब अपनी समस्या को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे. उपचुनाव के कारण बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर पूरे बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा.

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया: सहयोग शिविर में भाग लेने के लिए सबसे पहले sahyog.bihar.gov.in पोर्टल पर जाना होगा. राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का चयन कर पुराना रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरिफाई करना होगा. सत्यापन के बाद पुराना आवेदन विवरण स्वत आ जाएगा. चयनित आवेदकों को तिथि, समय और अन्य जानकारी एसएमएस से भेजी जाएगी.

हेल्पलाइन नंबर जारी: कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया गया है. नागरिक किसी भी समय सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लक्ष्य है कि लोगों की समस्याओं का तेजी से और प्रभावी निस्तारण हो.

जनता की बढ़ीं उम्मीदें: मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग शिविर की तैयारियां जोरों पर हैं. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए. यह कार्यक्रम आम जनता के बीच मुख्यमंत्री की पहुंच बढ़ाने और शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 14 जुलाई को होने वाले पहले सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है.

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