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दिल्ली से लौटकर बड़ी सौगात देंगे CM सम्राट, 6 मई को बुलाई कैबिनेट की बैठक

दिल्ली से लौटकर सीएम सम्राट चौधरी राज्यवासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं. उन्होंने 6 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. पढ़ें..

SAMRAT CHOUDHARY
6 मई को बिहार कैबिनेट की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 8:50 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से वापस आने के बाद बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक करेंगे. जहां कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है. नौकरी और रोजगार को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. ये सम्राट मंत्रिपरिषद की तीसरी बैठक होगी.

बुधवार को कैबिनेट की तीसरी बैठक: 6 मई को शाम 5 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष (पटना) में ये अहम बैठक होगी. इसके लिए आदेश जारी हो चुका है.

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बुधवार को तीसरी कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)

दूसरी बैठक में 63 प्रस्ताव पास: इससे पहले 29 अप्रैल को सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई थी. जहां कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. जिनमें संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलने और कई विभागों में पद सृजन समेत अन्य अहम फैसले लिए गए थे.

पहली बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर: वहीं 22 अप्रैल को आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पास हुए थे. जिनमें काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरिहरनाथ कॉरिडोर को विकसित करने पर सहमति बनी थी.

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दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम सम्राट (ETV Bharat)

जल्द होगा कैबिनेट विस्तार: सम्राट सरकार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सिर्फ तीन मंत्री हैं. जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम हैं. ऐसे में अगले हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है. बंगाल चुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की व्यस्तता के कारण देरी हो रही थी लेकिन 4 मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है.

दिल्ली दौरे पर हैं सीएम: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं. जहां उन्होंने अमित शाह समेत बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की है. माना जा रहा है कि गृहमंत्री से बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों को लेकर रायशुमारी हुई है. आने वाले 6 से 10 अप्रैल के बीच कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है.

ये भी पढ़ें: बिहार कैबिनेट विस्तार पर तस्वीर साफ! दिल्ली में अमित शाह से मिले CM सम्राट चौधरी

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