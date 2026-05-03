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दिल्ली से लौटकर बड़ी सौगात देंगे CM सम्राट, 6 मई को बुलाई कैबिनेट की बैठक

6 मई को बिहार कैबिनेट की बैठक ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से वापस आने के बाद बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक करेंगे. जहां कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है. नौकरी और रोजगार को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. ये सम्राट मंत्रिपरिषद की तीसरी बैठक होगी. बुधवार को कैबिनेट की तीसरी बैठक: 6 मई को शाम 5 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष (पटना) में ये अहम बैठक होगी. इसके लिए आदेश जारी हो चुका है. बुधवार को तीसरी कैबिनेट बैठक (ETV Bharat) दूसरी बैठक में 63 प्रस्ताव पास: इससे पहले 29 अप्रैल को सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई थी. जहां कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. जिनमें संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलने और कई विभागों में पद सृजन समेत अन्य अहम फैसले लिए गए थे.