बिहार में जारी रहेगी शराबबंदी, CM सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी कायम रहेगी. उन्होंने घुसपैठिये पर भी बड़ा फैसला लिया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 17, 2026 at 8:45 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने ऑफ कैमरा पत्रकारों से बातचीत की. शराबबंदी से लेकर घुसपैठिये और बिहार के विकास पर क्या करने वाले हैं, तमाम सवालों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा. सीएम स्पष्ट कर दिया कि बिहार में आगे भी शराबबंदी जारी रहेगी. होम डिलीवरी पर आने वाले दिनों में कड़ा और बड़ा एक्शन होगा.
घुसपैठिए पर सम्राट चौधरी का फैसला: घुसपैठिए को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि 22 लाख घुसपैठियों की पहचान हो गई है. हमने उनका आधार कार्ड उड़ा दिए हैं. ऐसे लोगों को अब यहां से जाना पड़ेगा. सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी. उन्होंने कहा कि एसआईआर में जिनका नाम काटा है, सब पर कार्रवाई की तैयारी है.
5 लाख करोड़ निवेश लाने का लक्ष्य: सीएम ने कहा कि नवंबर में जब एनडीए सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा, तब तक 5 लाख करोड़ निवेश लाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची है. उस लकीर को पार करना संभव नहीं है लेकिन कुछ अलग जरूर करेंगे.
जल्द जनता दरबार लगाएंगे: भ्रष्टाचार को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी समीक्षा की जाएगी. बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि जल्द जनता दरबार की तरह कार्यक्रम शुरू करेंगे लेकिन उसका नाम कुछ और होगा.
विपक्ष में टूट के संकेत: सम्राट चौधरी ने विपक्ष में जल्द बड़ी टूट के संकेत दिए हैं. इसके साथ ही निशांत कुमार पर उन्होंने कहा कि निशांत यदि मेरे मंत्रिमंडल में आते हैं तो खुशी होगी. अभी मंत्रिमंडल में नहीं लाने का फैसला नीतीश कुमार का है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है.
आरएलएम विधायक ने शराबबंदी खत्म करने की मांग: पिछले दिनों एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी को खत्म करने की मांग की थी. उन्होंने सम्राट चौधरी के सीएम बनने से पहले नीतीश कुमार से भी विधानसभा में समीक्षा की मांग की थी. हालांकि जेडीयू का साफ कहना है कि जबतक नीतीश कुमार, शराब चालू नहीं होगी.
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