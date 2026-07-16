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AI से बदलेगी पढ़ाई, 150 स्कूलों से 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेज' की शुरुआत.. JEE-NEET की भी होगी तैयारी

बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्वरूप बदलने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई. बोर्ड मुफ्त नीट जेईई की तैयारी भी कराएगा. पढ़ें..

Samrat Choudhary
बिहार स्कूल लाइव क्लासेज' का शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 4:23 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना के 150 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेज' का शुभारंभ किया. इस पहल के साथ पहली बार सरकारी स्कूलों के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित पढ़ाई, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की लाइव क्लास और प्रतियोगी परीक्षाओं की डिजिटल तैयारी जैसी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी. सरकार का दावा है कि यह पहल सरकारी और निजी स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

जल्द 422 स्कूलों तक पहुंचेगी सुविधा: शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में पटना जिले के 150 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को इस परियोजना से जोड़ा गया है. विभाग का लक्ष्य जुलाई के अंत तक राजधानी के सभी 422 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइव क्लासेज शुरू करने का है. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इस मॉडल को राज्य के अन्य जिलों के सरकारी स्कूलों तक भी विस्तारित किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे दूरदराज के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा.

क्या है 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेज'?: यह योजना केवल स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल स्क्रीन तक सीमित नहीं है. इसके तहत एक केंद्रीय स्टूडियो से विषय विशेषज्ञ शिक्षक लाइव पढ़ाएंगे और एक साथ कई स्कूलों के छात्र उन कक्षाओं से जुड़ सकेंगे. पढ़ाई के दौरान छात्र अपनी जिज्ञासाएं भी रख सकेंगे. जिन विद्यालयों में किसी विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां भी विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी. इससे शिक्षकों की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की गई है.

एआई ट्यूटर देगा हर छात्र को व्यक्तिगत सहयोग: इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता एआई आधारित ट्यूटर है. छात्र पढ़ाई के दौरान किसी भी विषय में अपनी शंकाओं का समाधान डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे. उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर, डिजिटल नोट्स, ऑनलाइन असाइनमेंट, अभ्यास प्रश्न, मॉक टेस्ट और नियमित मूल्यांकन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. इससे छात्र अपनी तैयारी का लगातार आकलन कर सकेंगे और कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दे पाएंगे.

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एआई ट्यूटर देगा हर छात्र को व्यक्तिगत सहयोग (ETV Bharat)

स्कूलों से होगी JEE-NEET और CUET की तैयारी: सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को केवल बोर्ड परीक्षा तक सीमित नहीं रखा है. इसमें नीट, जेईई और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी विशेष अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन छात्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो महंगी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर पाते. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भागीदारी और सफलता दोनों बढ़ेंगी.

155 मॉडल स्कूलों में मुफ्त नीट जेईई की तैयारी: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पटना जिले के 10 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में समिति द्वारा इंजीनियरिंग (जेईई) एवं मेडिकल (नीट) प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क अनुशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत आज की गई.

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155 मॉडल स्कूलों में मुफ्त नीट जेईई की तैयारी (ETV Bharat)

इसके तहत कुल 266 विद्यार्थियों ने जेईई की तैयारी के लिए और 252 विद्यार्थियों ने नीट की तैयारी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन इन 10 विद्यालयों में कराया है. निकट भविष्य में इस अनुशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी 155 मॉडल विद्यालयों में किया जाएगा.

ग्रामीण छात्रों को भी मिलेगा लाभ: बिहार के कई सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी लंबे समय से बनी हुई है. नई व्यवस्था के तहत एक ही विशेषज्ञ शिक्षक की लाइव क्लास एक साथ कई स्कूलों तक पहुंचेगी. इससे शहर और गांव के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अंतर कम होगा और हर छात्र को समान अवसर मिल सकेगा.

डिजिटल शिक्षा को मिलेगा नया आयाम: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का दायरा लगातार बढ़ा रही है. डिजिटल बोर्ड, ई-कंटेंट और ऑनलाइन मॉड्यूल के बाद अब एआई आधारित लाइव क्लासेज की शुरुआत को इसी दिशा में अहम कदम है. आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक-सक्षम बनाते हुए छात्रों को आधुनिक सीखने का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा.

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बड़ी पहल: शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर बीएन प्रसाद का मानना है कि यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ और स्कूलों में इंटरनेट, बिजली तथा तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, तो यह सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है. इससे छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बेहतर होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी भी मजबूत होगी.

दरअसल, सरकार का लक्ष्य केवल डिजिटल क्लासरूम बनाना नहीं, बल्कि ऐसी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जहां हर सरकारी स्कूल का छात्र तकनीक, विशेषज्ञ शिक्षकों और प्रतियोगी परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण तैयारी तक समान रूप से पहुंच बना सके. यही वजह है कि 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेज' को राज्य की स्कूली शिक्षा में एक बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: अब JEE, NEET और CUET की मुफ्त तैयारी, बिहार के छात्रों को बड़ी सौगात

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