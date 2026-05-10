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आयकर गोलंबर से मरीन ड्राइव तक नाले पर बनी सड़क तैयार, कल CM सम्राट करेंगे उद्घाटन

लंबे समय से इस सड़क का इंतजार कर रहे पटनावासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है. पढ़ें खबर-

CM SAMRAT TO INAUGURATE ROAD
CM सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में सड़कों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. दरअसल काफी वक्त से अपेक्षित आयकर गोलंबर से बांस घाट काली मंदिर होते हुए मरीन ड्राइव तक नई सड़क बनकर पूरी तरह तैयार है.सोमवार को CM सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे

मंदिर नाले पर सड़क का निर्माण: यह सड़क मंदिर नाला के ऊपर बनाई गई है, जो शहर की कनेक्टिविटी को पहले से काफी बेहतर करेगी. लंबे समय से इस सड़क का इंतजार कर रहे पटनावासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है.

CM SAMRAT TO INAUGURATE ROAD
तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री करेंगे सड़क का लोकार्पण: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 11 मई यानी सोमवार को इस महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन करेंगे. इस उद्घाटन समारोह में कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है.

नितिन नवीन की विशेष उपस्थिति: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. उनके विधायक कार्यकाल के दौरान ही ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इस सड़क परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई थी.

अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा: उद्घाटन से पहले रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष पाराशर और जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने निरीक्षण किया. मौके पर सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और नगर आयुक्त ने सुरक्षा और निर्माण कार्य की जांच की.

कमी दूर करने के सख्त निर्देश: निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को संबंधित एजेंसियों को तत्काल दूर करने का कड़ा निर्देश दिया गया है. प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि आम लोगों की सुविधा के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है.

"उद्घाटन से पहले सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. सड़क का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कमियां सामने आ रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके."- अनिमेष पराशर, पटना प्रमंडलीय आयुक्त

जाम की समस्या का स्थायी समाधान: इस सड़क के शुरू होने से आयकर गोलंबर, गांधी मैदान और बेली रोड क्षेत्र में ट्रैफिक का बोझ कम होगा. स्थानीय लोगों का मानना है कि मरीन ड्राइव तक का सफर अब काफी आसान और तेज हो जाएगा.

समय की बचत और सुगम सफर: नए मार्ग से यात्रा के समय में बचत होगी और लोगों को भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी. वर्षों का इंतजार खत्म होने से अब पटनावासियों का मरीन ड्राइव तक पहुंचना बेहद सरल हो जाएगा.

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