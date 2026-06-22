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'मैं 36% अति पिछड़ों का अंगरक्षक हूं..' सम्राट चौधरी बोले- 'अपराधियों का सफाई अभियान जारी रहेगा'

पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति-पिछड़ा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शामिल होकर इस वर्ग को सुरक्षा का भरोसा दिया.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में हुए शामिल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में हुए शामिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 7:22 PM IST

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पटना : बिहार की राजनीति अति पिछड़ा वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती है. भारतीय जनता पार्टी की ओर से अति पिछड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. अति पिछड़ों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं 36% अति पिछड़ों का अंगरक्षक हूं.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में हुए शामिल : राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

सम्मान समारोह में सम्राट चौधरी
सम्मान समारोह में सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

''देश के विकास के लिए पीएम मोदी सोचते रहते हैं. प्रधानमंत्री का मानना है कि जब आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति का विकास होगा तभी देश का विकास होगा. जब तक आपका भाई सम्राट चौधरी यहां है कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

अति पिछडों की दी जाती है तवज्जो : बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 36 प्रतिशत अतिपिछड़ों का अंगरक्षक हूं. सरकार अति पिछड़ों के हक के लिए काम करती रहेगी. अति पिछड़ों पर कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा. समाज के हर व्यक्ति रोजी-रोजगार और शिक्षा आत्मविश्वास के साथ ग्रहण कर सकेंगे. सरकार की नीतियों में अति पिछड़ाओं को तवज्जों भी दी जाती है. अपराध पर बिहार में सफाई अभियान चलता रहेगा. अपराधियों को किसी भी सूरत में बक्सा नहीं जाएगा और जो कोई संगीन अपराध में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

नीट परीक्षा बेहतर हुई : सम्राट चौधरी ने कहा कि नीट का परीक्षा हुआ सब बेहतर हुआ. मैं तीन दिन से सोया नही हूं. गड़बड़ी करने वाले एक-एक को चुनकर जेल में बंद कर दिया. मैं सिर्फ तीन ही नोटिस देता हूं. 30 दिन में जनता का काम अगर कर्मचारियों ने नहीं किया तो 31 वे दिन सस्पेंशन का लेटर उनके घर चला जाता है. राजद की औकात से ज्यादा भाजपा में अति पिछड़ा के विधायक हैं.

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CM SAMRAT CHOUDHARY
EXTREMELY BACKWARD CLASSES
अति पिछड़ों का अंगरक्षक
SAMRAT CHOUDHARY GUARDIAN OF EBC

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