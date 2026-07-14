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बिहार CM सम्राट चौधरी का 'सहयोग शिविर', जनता की शिकायतों का होगा सीधा समाधान

जानें कब लगेगा सहयोग शिविर: कार्यक्रम में आज दोनों उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे. सहयोग शिविर महीने के हर दूसरे मंगलवार को सम्राट चौधरी लगाएंगे. 13 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और उसका न्याय संगत प्रभावी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए. सहयोग कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच प्रत्यक्ष संवाद, जन विश्वास और सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है.

CM करेंगे शिकायतों का ऑन स्पॉट समाधान: उपचुनाव के कारण बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर पूरे बिहार के लोगों के लिए यह कार्यक्रम होगा. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर ही सम्राट चौधरी लोगों की शिकायत सुनेंगे और उसे ऑन स्पॉट समाधान करेंगे. कार्यक्रम का नाम बदल गया है नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे तो सम्राट चौधरी सहयोग शिविर लगाएंगे.

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से सहयोग शिविर लगाएंगे. मुख्यमंत्री सचिवालय में यह सहयोग शिविर लगेगा. यह वैसे आवेदक के लिए कार्यक्रम होगा, जो जिला स्तर पर सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत निवारण की गई शिकायतों से संतुष्ट नहीं हैं. वो उसे मुख्यमंत्री के सामने ले जा पाएंगे.

निशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी: अब सम्राट चौधरी जनता दरबार के स्थान पर सहयोग शिविर में लोगों की शिकायत सुनेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और यह महीने में एक दिन लगेगा. सात निश्चय पार्ट 3 में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत यह कार्यक्रम होगा. सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 भी जारी किया गया है. सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं.

ऐसे सहयोग शिविर कार्यक्रम में लें भाग: सहयोग पोर्टल पर जाकर राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का चयन करें, पूर्व में दिया गया आवेदक का रिफरेंस नंबर और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापित करें. रेफरेंस नंबर का सत्यापन होने पर पुराने आवेदन का विवरण जैसे नाम, जिला और शिकायत विवरण स्वत: दर्ज हो जाएगा. चयनित आवेदकों को कार्यक्रम की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी.

नीतीश कुमार ने बंद कर दिया था 2016 में जनता दरबार: नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो हर सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित करते थे. पहले मुख्यमंत्री आवास में यह कार्यक्रम होता था लेकिन 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद नीतीश कुमार ने जनता दरबार का कार्यक्रम बंद कर दिया. 5 साल बाद जब दोबारा जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू हुआ तो यह मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होने लगा. नीतीश कुमार महीने के पहले तीन सोमवार को जनता दरबार लगाते थे.

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