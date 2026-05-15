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बिहार के CM सम्राट चौधरी पैदल पहुंचे ऑफिस, तो मंत्री भी नहीं रहे पीछे

सभी मंत्री दे रहे संदेश : शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई-रिक्शा से कार्यालय पहुंचे. रास्ते में भारत माता की जय का नारा भी लगाते रहे. कई मंत्रियों ने अपने गाड़ी के काफिले में काफी कमी कर दी है. मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री लेशी सिंह, मंत्री श्वेता गुप्ता सिंगल गाड़ी से अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं. वहीं नीतीश मिश्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कार्यालय जा रहे हैं.

''जहां तक संभव है गाड़ियों की संख्या हमलोग कम कर रहे हैं. यही नहीं विभाग की ज्यादातर बैठक भी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए ही कर रहे हैं, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके.'' - दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री, बिहार

'कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे' : उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आज पैदल ही कार्यालय जाएंगे. दीपक प्रकाश ने कार्यालय जाने के दौरान कहा कि सप्ताह में एक दिन पैदल ही चलेंगे. इससे पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा और पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी. शेष 4 दिन भी कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे.

आवास से कार्यालय तक पैदल मार्च : शुक्रवार सुबह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सीएम सचिवालय पैदल ही पहुंच गए. मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सीएम जब भी जाते हैं तब पूरे 19 गाड़ियों का काफिला जाता है. आज नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था.

PM की अपील का बिहार में असर : कुछ मंत्री सिंगल गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ मंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रयोग कर रहे हैं. नजारा देखकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर बिहार में साफ दिख रहा है. जिन मंत्रियों ने अभी तक गाड़ियों की संख्या नहीं घटाई है, जल्द ही उसमें कमी लाने की बात कह रहे हैं.

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पैदल ही मुख्यमंत्री सचिवालय गए. सुरक्षा में लगे अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ पैदल ही चल रहे थे. वहीं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी 24 स्टैंड रोड स्थित अपने सरकारी आवास से विकास भवन पैदल गये.

कई मंत्रियों ने कहा कि हम लोग भी गाड़ी की संख्या घटा देंगे. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि जब हमारे नेता ने पहल की है, तो हम लोग पर्यावरण और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए देश हित में सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा. वहीं योजना विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमको तो गाड़ी मिली ही नहीं थी लेकिन हम लोग भी कम गाड़ी लेकर ही आवागमन करेंगे, जिससे सरकार के कामकाज पर असर न पड़े.

हर महीने लाखों रुपये खर्च होते हैं : सूत्रों की मानें तो बिहार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में लगभग 200 के करीब गाड़ियां हैं, जिस पर प्रतिदिन 3000 लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती है. हर महीने लाखों रुपए पेट्रोल डीजल पर सरकार को भुगतान करना पड़ता है. यदि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का यह अभियान आगे चला तो लाखों रुपए की बचत हर महीने बिहार को होगी.

'पूरे प्रदेश में अच्छा मैसेज जाएगा' : राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद कुमार का कहना है कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए यदि मंत्री और अधिकारी इस तरह का फैसला लेते हैं तो पूरे प्रदेश में अच्छा मैसेज जाएगा. अभी तो कुछ ही मंत्री पैदल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं. बेहतर होगा कि पटना में मंत्री और अधिकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही इस्तेमाल करें. इससे पेट्रोलियम की बड़ी बचत होगी और गाड़ियों की संख्या कम होने पर जाम से भी निजात मिलेगा.

''सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी होगा. वैसे यह अभियान कितना दिन चल पाता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबे समय तक यह अभियान चला तो निश्चित रूप से एक नई कार्य संस्कृति भी पैदा हो सकती है.''- प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

रास्ते में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

विपक्ष का निशाना : इधर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. ₹3 से अधिक पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है. इसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि वैश्विक स्थिति ठीक नहीं है. केंद्र सरकार इसको गंभीरता से ले.

''जब पांच राज्यों का चुनाव हो रहा था उस समय केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता रहा था कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है. अब अचानक प्रधानमंत्री ने लोगों को सलाह दिया और आज कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद

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