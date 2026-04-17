'महिलाओं का भाई बनकर उनके सम्मान को बढ़ाएंगे', आधी आबादी से सम्राट चौधरी का वादा
सम्राट चौधरी ने 'नारी सम्मान, सुरक्षा और सशक्त भागीदारी के संकल्प' के साथ आयोजित 'फन रन' को हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 17, 2026 at 1:27 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा कि आज का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक. सीएम ने जेपी गंगा पथ स्थित दीघा गोलंबर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज की.
'फन रन' को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना: बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' के आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति का कार्यक्रम है. आज का दिन ऐतिहासिक होनेवाला है. आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं को ताकत देनेवाला विधयेक यदि आज लोकसभा से पारित होता है तो आज का दिन इस देश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी दिन होगा.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने आज नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जे०पी० गंगा पथ स्थित दीघा गोलंबर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नारी शक्ति वंदन अभियान के… pic.twitter.com/rSFZE6xdlY— IPRD Bihar (@IPRDBihar) April 17, 2026
"नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से एक-तिहाई सीट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होगी. लोकसभा की एक-तिहाई सीटों पर चुनाव जीतकर इस देश की संसद में न सिर्फ महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करेंगी, बल्कि देश पर राज करेंगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
क्या बोले सम्राट चौधरी?: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नारी शक्ति आगे बढ़ रही है. बिहार में नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है, इससे महिलाओं को काफी ताकत मिली है और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं.
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी तय किया है कि इस देश की 816 लोकसभा सीटों में से एक-तिहाई महिलाएं जीतकर संसद में तथा विधानसभाओं में भी एक-तिहाई सीटों पर महिलाएं जीतकर सदन में जाएंगी. इस निर्णय का हम सभी बिहारवासी पूरी एकजुटता के साथ मिलकर स्वागत करें.
नारी सम्मान, सुरक्षा और सशक्त भागीदारी के संकल्प के साथ पटना में रेलवे ब्रिज (गंगा घाट) पर आयोजित " फन रन" को हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया एवं उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित कर अभिनंदन किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 17, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी #NariShaktiVandan से लोकसभा और विधानसभा में 33%… pic.twitter.com/TzRffAc4WM
कौन-कौन रहे मौजूद?: इस दौरान पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक रमा निषाद, विधायक संगीता कुमारी, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा सहित अन्य गणमान्य हस्ती और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं.
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