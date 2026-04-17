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'महिलाओं का भाई बनकर उनके सम्मान को बढ़ाएंगे', आधी आबादी से सम्राट चौधरी का वादा

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा कि आज का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक. सीएम ने जेपी गंगा पथ स्थित दीघा गोलंबर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज की.

'फन रन' को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना: बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' के आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति का कार्यक्रम है. आज का दिन ऐतिहासिक होनेवाला है. आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं को ताकत देनेवाला विधयेक यदि आज लोकसभा से पारित होता है तो आज का दिन इस देश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी दिन होगा.

"नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से एक-तिहाई सीट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होगी. लोकसभा की एक-तिहाई सीटों पर चुनाव जीतकर इस देश की संसद में न सिर्फ महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करेंगी, बल्कि देश पर राज करेंगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार