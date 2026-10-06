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बोले सम्राट चौधरी- 'किसी बहन को अगर कोई छू लिया, तो 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर होगा'

सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

रोहतास : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रोहतास में भरी सभा में हुंकार भरते हुए कहा कि किसी बहन को अगर कोई छू लिया, तो 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर होगा.

''बिहार में प्रत्येक दिन सुबह 1 करोड़ 81 लाख बहनें घरों से काम के लिए निकलती हैं. मीडिया के साथियों ने पूरे बिहार से मात्र पांच वीडियो ही सामने लाया. सभी पर तुरंत कार्रवाई हुई. यह बदला हुआ बिहार है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार