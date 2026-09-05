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शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनेगा अलग विश्वविद्यालय, CM सम्राट चौधरी बोले- वित्त रहित शिक्षकों के लिए नया वेतनमान

शिक्षक ही बिहार के स्वर्णिम भविष्य के निर्माता हैं. अब समस्याओं के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

SAMRAT CHOUDHARY
शिक्षिका को सम्मानित करते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 8:21 PM IST

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पटना : शिक्षक दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई घोषणाएं की हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी कर रही है. इस विश्वविद्यालय के जरिए राज्य के शिक्षकों को समय-समय पर नई शिक्षण पद्धति और तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी.

शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय

पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि घर से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष ऐप के माध्यम से लाइव शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा. शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

''एआई और कंप्यूटर साइंस पर केंद्रित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय तथा सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए शहीद जुब्बा सहनी विश्वविद्यालय की दिशा में भी काम किया जा रहा है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार के प्रमुख संकल्प

  1. शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए "शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय" की स्थापना की जाएगी.
  2. वित्त रहित शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से वेतनमान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
  3. Microsoft, Google एवं Sarvam AI जैसी अग्रणी तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से बिहार में आधुनिक AI इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा तथा शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
  4. बिहार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में BHU (Banaras Hindu University) का सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा.
  5. मदरसा एवं संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान जारी कर दिया गया है, ताकि शिक्षकों को समय पर उनका पारिश्रमिक प्राप्त हो सके.

विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर जोर

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस बात के प्रमाण हैं कि कभी पूरी दुनिया से लोग ज्ञान प्राप्त करने बिहार आते थे. उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अगले एक वर्ष में इसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा.

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शिक्षक सम्मान समारोह का उद्घाटन करते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

700 मॉडल स्कूल विकसित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं. आजादी के बाद लंबे समय तक राज्य में डिग्री कॉलेजों की संख्या सीमित रही, लेकिन अब बड़े स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों और मॉडल स्कूलों का विकास किया जा रहा है. 551 मॉडल स्कूल शुरू किए जा चुके हैं और अब करीब 700 मॉडल स्कूल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इन स्कूलों में विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

परीक्षा परिणाम जल्द प्रकाशित करने पर जोर

सीएम ने बताया कि बिहार में परीक्षा और परिणाम व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए जाएंगे. लक्ष्य है कि प्लस टू और मैट्रिक परीक्षाओं के परिणाम परीक्षा समाप्त होने के सात दिनों के भीतर जारी किए जाएं. इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक परीक्षाओं के परिणाम एवं उत्तर पुस्तिकाएं 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है.

वित्त रहित शिक्षकों को नया वेतनमान

सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए सरकारी अनुदान और उनके आंतरिक संसाधनों को मिलाकर नया वेतनमान तैयार करने की व्यवस्था की जाएगी. वहीं मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान सितंबर में करने की बात कही.

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शिक्षक को सम्मानित करते शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

कई नए आईटी सेंटर विकसित किए जा रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में निजी विश्वविद्यालयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. उन्होंने कहा कि बीएचयू का सेंटर बिहार में खोलने का प्रयास किया जा रहा है और कई नए आईटी सेंटर भी विकसित किए जा रहे हैं.

समृद्ध बिहार के लक्ष्य को पूरा है

सीएम सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों से बिना किसी शॉर्टकट के ज्ञान अर्जित करने का आह्वान करते हुए कहा कि ज्ञान ही जीवन में सफलता का सबसे मजबूत आधार है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और बिहार के समृद्ध बिहार के लक्ष्य को पूरा करने में विद्यार्थी और शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

शिक्षक ही बिहार के स्वर्णिम भविष्य के निर्माता- मंत्री

समारोह की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक केवल बच्चों को विषयों का ज्ञान देने का काम नहीं करते, बल्कि उनके व्यक्तित्व, संस्कार और चरित्र का निर्माण भी करते हैं. शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्मक्षेत्र उसका विद्यालय है.

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मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

''शिक्षकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार पटना आकर धरना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार का प्रयास है कि उनकी समस्याओं का समाधान विभागीय स्तर पर ही तेजी से किया जाए. आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था 'विद्या ददाति विनयम्' की भावना के साथ आगे बढ़ रही है.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. शिक्षा विभाग भी इसी दिशा में काम कर रहा है. राज्य में करीब 5 लाख 80 हजार शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने के साथ बिहार के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पहली बार मां के आंचल से निकलकर विद्यालय पहुंचता है, उसी समय शिक्षक की वास्तविक जिम्मेदारी शुरू होती है.

मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से बच्चों में सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में अनुशासन, जिम्मेदारी, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना भी शिक्षक की जिम्मेदारी है. समृद्ध बिहार और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बच्चों को स्वामी विवेकानंद जैसी ऊर्जा, ज्ञान और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित करना होगा. उनका कहना था कि बिहार की पहचान सदियों से ज्ञान और शिक्षा की भूमि के रूप में रही है और शिक्षकों के प्रयास से राज्य को दोबारा वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है.

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