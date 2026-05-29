दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी, कल पूर्व CM ने मांगी थी कामकाज की रिपोर्ट
एक दिन पहले नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कामकाज की रिपोर्ट मांगी और आज सम्राट चौधरी ने उनसे जाकर भेंट की है. पढ़ें..
Published : May 29, 2026 at 5:55 PM IST
पटना: दो दिवसीय दिल्ली दौरे से पटना लौटते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एयरपोर्ट से सीधे सात सर्कुलर रोड आवास पहुंच गए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच 15 मिनट से अधिक समय तक बैठक हुई है.
नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी: इस मुलाकात के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद थे. तीनों के बीच बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा होने की खबर है. सम्राट चौधरी अपने दिल्ली दौरे की रिपोर्ट भी नीतीश कुमार को दी है. सम्राट चौधरी दिल्ली में एनडीए नेताओं के साथ बैठक की थी.
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी से आज शिष्टाचार मुलाकात की।#NDA4Bihar #NewBihar #TransformingBihar #NitishKumarji pic.twitter.com/bIp5AXabTg— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 29, 2026
नीतीश ने मांगी थी सरकार की रिपोर्ट: एक दिन पहले नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी से सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा था और उसको लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई थी. ऐसे में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार को रिपोर्ट दी है.
मंत्री दीपक प्रकाश बनेंगे एमएलसी: विधान परिषद के 10 सीटों पर चुनाव होना है. बीजेपी को 4 और जेडीयू को 3 सीट मिलना तय है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी एक सीट मिलेगी और चिराग पासवान की पार्टी को भी एक सीट दी जाएगी. उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजेंगे, क्योंकि अभी बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बने हुए हैं.
निशांत भी जाएंगे विधान परिषद: वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी विधान परिषद के सदस्य बनेंगे. निशांत भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. अन्य उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होना है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा और फिर वहां से लौटकर नीतीश कुमार से मुलाकात करना विधान परिषद चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
18 जून को चुनाव: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों और नीतीश कुमार की खाली सीट पर 18 जून को उपचुनाव होना है. विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से इन 10 में 9 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, जबकि एक सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है. हालांकि अगर सभी 10 सीटों पर एनडीए ने उम्मीदवार उतारा तो राज्यसभा चुनाव की तरह ही 'खेल' होना तय है.
राष्ट्रपति से मिले सीएम: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना वापसी से पहले दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इससे पहले गुरुवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से भी मुलाकात की थी.
आज राष्ट्रपति भवन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस अवसर पर उनका सान्निध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/m7k1wBlRy7— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 29, 2026
दिल्ली में सीएम ने दिया भोज: सम्राट चौधरी ने गुरुवार की रात दिल्ली में रात्रि भोज भी दिया था. जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए.
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