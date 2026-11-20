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अचानक निशांत से मिले CM सम्राट चौधरी, JDU ने SSG कर्मी के 'दुर्व्यवहार' पर जतायी थी नाराजगी

निशांत से मिले सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

निशांत से मिले सम्राट चौधरी

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और घटना को लेकर चर्चा तेज होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की. दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. सीएम का स्वास्थ्य मंत्री के आवास पहुंचना इस घटनाक्रम के बाद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.