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आगमी केंद्रीय बजट में शामिल होंगी बिहार की तीन बड़ी परियोजनाएं, सारण ड्रेनेज सिस्टम और इंद्रपुरी जलाशय पर सहमति

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोसी-मेची लिंक, पश्चिमी कोसी नहर और बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के लिए शीघ्र केन्द्रीय सहायता का आग्रह किया. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Bihar Water Projects
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 10:36 AM IST

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पटना: नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की. बैठक में उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे. दोनों पक्षों ने बिहार से संबंधित जल संसाधन, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं की प्रगति तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की.

कोसी-मेची अंतर्राज्यीय रिवर लिंक पर चर्चा: मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट 2024-25 और 2025-26 में बिहार के लिए घोषित योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लंबित स्वीकृतियों और आगामी परियोजनाओं पर विस्तार से बातचीत की. उन्होंने बताया कि केन्द्रीय बजट 2024-25 में कोसी-मेची अंतर्राज्यीय रिवर लिंक परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी.

दो परियोजनाओं को स्वीकृति: बिहार सरकार ने 16,339.18 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के डीपीआर केंद्र को उपलब्ध कराए हैं. इनमें अभी तक केवल दो परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है. बैठक में कोसी-मेची परियोजना पर विशेष चर्चा हुई. लगभग 3,652.56 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य कोसी बेसिन के अतिरिक्त जल का उपयोग कर उत्तर बिहार में सिंचाई सुविधा बढ़ाना है.

डीपीआर को मंजूरी देने का आग्रह: परियोजना के प्रथम चरण के लिए 2025-26 में 395.41 करोड़ और 2026-27 में 570 करोड़ रुपये का प्रावधान है. अब तक केवल 156.745 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री ने शेष राशि शीघ्र उपलब्ध कराने और दूसरे चरण के डीपीआर को मंजूरी देने का आग्रह किया.

फिर उठा सिकरहना दायां तटबंध निर्माण मुद्दा: मुख्यमंत्री ने सिकरहना दायां तटबंध निर्माण योजना का भी मुद्दा उठाया. 125.08 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंश वाली यह योजना केन्द्रीय समिति द्वारा अनुशंसित हो चुकी है. बैठक में इसके लिए जल्द केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई.

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जल परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा (ETV Bharat)

इन परियोजनाओं में शीघ्र स्वीकृति की मांग: केन्द्रीय बजट 2024-25 के तहत सिंचाई क्षेत्र की तीन परियोजनाएं (लागत 5,951.45 करोड़ रुपये) और बाढ़ प्रबंधन की 15 परियोजनाएं (लागत 3,896.14 करोड़ रुपये) जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं. इनकी शीघ्र स्वीकृति की मांग की गई.

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रगति की समीक्षा: बैठक में केन्द्रीय बजट 2025-26 में घोषित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रगति की समीक्षा भी हुई. बिहार सरकार ने 8,338.89 करोड़ रुपये का डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग को भेजा है. राज्य ने अपने संसाधनों से प्रथम चरण का काम शुरू कर दिया है.

बिहार के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाने पर जोर: मुख्यमंत्री ने बाढ़ नियंत्रण के लिए फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत बिहार के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बिहार सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है और लगभग 73 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है.

इन तीन बड़ी परियोजनाओं पर नजर: आगामी केन्द्रीय बजट 2026-27 में तीन बड़ी परियोजनाओं को शामिल करने का अनुरोध किया गया. इनमें इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, सोन-फल्गु रिवर लिंक परियोजना और सारण जिले की बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना (फेज-1) शामिल हैं.

राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति पर जोर: मुख्यमंत्री ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष का मुख्यालय पटना में बनाए रखने की मांग की. उन्होंने भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि के नवीनीकरण और राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने पर भी जोर दिया.

नेपाल से जुड़ी लंबित परियोजनाएं: बैठक में नेपाल से जुड़ी लंबित परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कोसी हाई डैम, कमला बहुउद्देशीय परियोजना और बागमती बांध परियोजना को शीघ्र आगे बढ़ाने तथा संयुक्त परियोजना कार्यालय में बिहार के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

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