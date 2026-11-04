'नीतीश का पूरा कर रहे सपना..' दिल्ली से लौटते ही पूर्व सीएम से मिले सम्राट चौधरी, बोले- 'गाद नीति पर बड़ा फैसला'
सीएम सम्राट चौधरी तीन दिवसीय दिल्ली दौरे से बिहार लौट आए. आते ही वह सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 4, 2026 at 3:18 PM IST
पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने तीन दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटकर बिहार आ चुके हैं. लौटते ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मुलाकात की. उन्होंने दिल्ली में क्या-क्या फैसले लिए गए उसके बारे में नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें अवगत कराया.
'नीतीश कुमार के सपने को कर रहे पूरा'
नीतीश कुमार से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने नीतीश जी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने जो मुद्दे उठाए थे, जो सपना देखा था, उसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है. उसे मिलकर पूरा किया जा रहा है. गाद को लेकर बड़ा समझौता केंद्र सरकार से किया गया है.
''बिहार की नदियों से गाद निकालने को लेकर बात की गई, उससे बिहार में जो बाढ़ की स्थिति होती है उससे काफी हद हम लोगों को लाभ मिलेगा. गाद निकालने का काम केंद्रीय परिवहन विभाग के जरिए किया जाएगा. मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं कि बिहार में संगठित अपराध को बिहार से मुक्त किया है. बिहार में हम लोग नीतीश जी के सुशासन को आगे बढ़ा रहे हैं.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
गाद नीति पर हुआ दिल्ली में समझौता
सम्राट चौधरी ने कहा कि- ''केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग बिहार की नदियों से एक प्रक्रिया के तहत चार लाख क्यूबिक मीटर गाद निकालेगा, जिससे सड़क का निर्माण होगा. गाद निकाले जाने से दो फायदा भी होगा एक तो बाढ़ से भी बचाव होगा और मिट्टी जो खेतों से काटे जाते हैं उस पर भी रोक लगेगी.''
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी द्वारा वर्षों से उठाई जा रही गाद नीति की मांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। यह निर्णय बिहार के जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डबल इंजन सरकार की बिहार के विकास और जनकल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। साथ ही संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 4, 2026
छठ पूजा पर बिहार के लिए ट्रेन की डिमांड
सम्राट चौधरी ने कहा कि छठ पूजा को देखते हुए देशभर में बिहार के प्रवासियों को घर लौटने के लिए हमने अधिक ट्रेन की डिमांड की है. उन्होंने बताया कि पिछली बार से भी अधिक ट्रेन चलाने की मांग रेल मंत्री के सामने रखी है ताकि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न आए.
''केंद्रीय रेल मंत्री से भी हमने मुलाकात की है और उनसे छठ पूजा में आने वाले बिहार के लोगों के लिए पिछले साल से अधिक ट्रेन चलाने की मांग की है, जिससे लोगों को आने में कोई परेशानी ना हो.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
'पूर्व सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई'
मीडिया के सामने सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन दिया. उन्होंने संगठित अपराध को समाप्त किया. उनके काम को ही आज लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज मिलकर उन्हें बधाई भी दी है.
हाइवे निर्माण में इस्तेमाल होगा नदियों का सिल्ट
बिहार सरकार की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय गाद नीति बनाने की मांग हो रही है. इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में नदियों के सिल्ट को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है. पिछले तीन दिनों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केंद्र के कई मंत्रियों से मिले हैं और उन सब की जानकारी नीतीश कुमार को आज उनके आवास पर जाकर दी है.
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