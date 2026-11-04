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'नीतीश का पूरा कर रहे सपना..' दिल्ली से लौटते ही पूर्व सीएम से मिले सम्राट चौधरी, बोले- 'गाद नीति पर बड़ा फैसला'

सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार ( ETV Bharat )

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने तीन दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटकर बिहार आ चुके हैं. लौटते ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मुलाकात की. उन्होंने दिल्ली में क्या-क्या फैसले लिए गए उसके बारे में नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें अवगत कराया.

'नीतीश कुमार के सपने को कर रहे पूरा'