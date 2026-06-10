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सम्राट चौधरी ने गूगल को बिहार में GCC स्थापित करने का दिया न्यौता

नई दिल्ली/पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आज बिहार भवन (नई दिल्ली) में गूगल इंडिया के वाईस प्रेसिडेंट चंदू थोटा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई.

GCC स्थापित करने का न्यौता : मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2026 के अंतर्गत गूगल को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया. दोनों पक्षों ने बिहार के डिजिटल विकास को गति देने के लिए एक सुदृढ़ साझेदारी की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की. मौके पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह भी उपस्थित थे .

गूगल की टीम ने CM सम्राट से की मुलाकात : दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस साल नवंबर तक प्रदेश में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है. जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके. इसको लेकर पिछले दिनों पटना में एआई सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था. जिसमें देश-विदेश की कई नामी कंपनियों ने भाग लिया था. मुख्यमंत्री ने कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया और भरोसा दिलाया था कि उन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.