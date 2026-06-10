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सम्राट चौधरी ने गूगल को बिहार में GCC स्थापित करने का दिया न्यौता

सीएम सम्राट चौधरी से गूगल इंडिया के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है. दिल्ली में यह मीटिंग हुई. पढ़ें खबर

Samrat Choudhary
गूगल टीम के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी सोशल मीडिया X)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली/पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आज बिहार भवन (नई दिल्ली) में गूगल इंडिया के वाईस प्रेसिडेंट चंदू थोटा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई.

GCC स्थापित करने का न्यौता : मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2026 के अंतर्गत गूगल को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया. दोनों पक्षों ने बिहार के डिजिटल विकास को गति देने के लिए एक सुदृढ़ साझेदारी की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की. मौके पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह भी उपस्थित थे .

गूगल की टीम ने CM सम्राट से की मुलाकात : दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस साल नवंबर तक प्रदेश में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है. जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके. इसको लेकर पिछले दिनों पटना में एआई सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था. जिसमें देश-विदेश की कई नामी कंपनियों ने भाग लिया था. मुख्यमंत्री ने कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया और भरोसा दिलाया था कि उन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

उद्योग लगाने के लिए खुला रास्ता : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले ही बड़ा फैसला लिया है कि 30 दिन में उद्योग लगाने की स्वीकृति सरकार देगी. उद्योग जगत के लोगों का यह कहना था कि उन्हें सरकारी कार्यालय और अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता है और उसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है. अब गूगल जैसी बड़ी कंपनी को भी सम्राट चौधरी ने आमंत्रित किया है.

दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री : दरअसल, सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर गए हैं. आज उन्होंने दिल्ली के ही बिहार भवन से प्रदेश के पेंशनभोगियों के खाते में रुपये ट्रांसफर किए. इसके बाद एनडीए की बैठक में शामिल हुए. गुरुवार को वह दिल्ली में ही नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे.

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