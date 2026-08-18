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'गया विष्णुपद मंदिर, बोधगया कॉरिडोर और IMC प्रोजेक्ट समय पर होंगे पूरे', CM सम्राट चौधरी

जरूरी कार्यों को 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य: सीएम ने कहा कि परियोजना क्षेत्र में सड़क और जलापूर्ति से संबंधित आवश्यक कार्यों को वर्ष 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकें.

विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा: इस बैठक में बिहार में चल रही प्रस्तावित विभिन्न औद्योगिक, आधारभूत संरचना और पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. विशेष रूप से गया में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) परियोजना के संबंध में चर्चा हुई.इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि IMC, गया परियोजना के लिए भूमि से संबंधित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी.

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता मेंं बैठक: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित अशोका होटल में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तृतीय बैठक में शामिल हुए. बैठक का आयोजन भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किया गया था.

इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को रफ्तार: इस बैठक से गया के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को रफ्तार मिलेगी. सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जल्द उपलब्ध होगी. दरभंगा और मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित परियोजनाओं को एक महीने में पूरा करने की दिशा में कार्रवाई करने बात कही गई. विष्णुपद मंदिर और बोधगया कॉरिडोर को भी तेजी से किया पूरा किया जाएगा.

सोन नदी को फल्गू से जोड़ने की दिशा में कार्य जारी: मुख्यमंत्री ने बताया कि सोन नदी को फल्गू नदी से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इसके तहत लगभग 9 किलोमीटर पाइपलाइन और लगभग 22 किलोमीटर नहर की खुदाई के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद गया क्षेत्र में जल की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी.

"सोन नदी को फल्गू नदी से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इसके तहत लगभग 9 किलोमीटर पाइपलाइन और लगभग 22 किलोमीटर नहर की खुदाई के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद गया क्षेत्र में जल की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

धार्मिक एवं बौद्ध पर्यटन किए जा रहे विकसित: मुख्यमंत्री ने 'भव्या' योजना' के तहत दरभंगा और मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित परियोजनाओं की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संबंधित कार्यों को एक माह के भीतर पूरा' करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिहार में औद्योगिक विकास के साथ-साथ धार्मिक एवं बौद्ध पर्यटन को भी व्यापक रूप से विकसित कर रही है.

विष्णुपद मंदिर और बोधगया कॉरिडोर होंगे पूरे: सीएम ने आगे बताया कि विष्णुपद मंदिर और बोधगया कॉरिडोर के कार्यों को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इन परियोजनाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

योजनाओं की नियमित समीक्षा व समयबद्ध क्रियान्वयन: मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, जलापूर्ति तथा पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को गति देकर राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं. राज्य सरकार सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर उनके समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर रही है. बैठक दौरान बिहार सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहे.



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