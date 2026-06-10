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'आपका साथ.. 12 सालों में बिहार ने खूब तरक्की की' CM सम्राट चौधरी का PM मोदी को पत्र

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 12 साल पूरे हो गए. इसपर बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा.

cm samrat choudhary
पीएम मोदी के साथ सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary X)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 9:48 AM IST

7 Min Read
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पटना: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 12 साल का का सफर पूरा कर लिया है. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिख कर बधाई दी है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल में बिहार की तरक्की का जिक्र किया.

बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, आपके विकसित भारत के सपने को बिहार समृद्ध हो कर पूरा कर रहा है. आप अवगत हैं कि बिहार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है. भारत के इतिहास में बिहार को शक्ति, संस्कृति एवं शिक्षा के केन्द्र के रूप में जाना जाता रहा है. बिहार ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि है.

'नालन्दा विश्वविद्यालय मील का पत्थर सिद्ध हुआ': उन्होंने आगे लिखा, इसी धरती पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया. नालन्दा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान के केन्द्र रहे हैं. राजगीर में नालन्दा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना आपके मार्गदर्शन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से ही संभव हुई. वर्ष 2024 में आपके कर कमलों से नालन्दा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन इस गौरवशाली विरासत को पुनः जीवित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ है.

'आपके नेतृत्व में.. सकारात्मक भाव पैदा..': अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने देश में आपातकाल लागू करने के विरूद्ध बिहार से सम्पूर्ण क्रांति का शंखनाद कर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को स्थापित किया, जो आज भी बिहार की विकास यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं. आपके नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 'भारत रत्न' दिया जाना पिछड़ों, वंचितों और उपेक्षित वर्गों के बीच में सकारात्मक भाव पैदा करता है.

केन्द्र का सहयोग और पीएम मोदी की तारीफ: बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. वर्ष 2015 में बिहार के विकास के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की पीएम पैकेज की घोषणा की गयी. इसमें 54 हजार 7 सौ करोड़ रुपये सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए दिये गये थे. वर्तमान में बिहार सरकार का बजट 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये है. इसमें भारत सरकार का काफी बड़ा योगदान राज्य को प्राप्त होता है.

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पीएम मोदी के साथ सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary X)

'बिहार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये': उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार अपने संसाधन से लगभग 75 हजार करोड़ रुपये जुटा पाती है. शेष राशि केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी एवं सहायक अनुदान आदि से प्राप्त होता है. हाल ही में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, नये एयरपोर्ट का विकास आदि के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं.

पत्र में 1934 भूकंप के बाद बिहार का जिक्र: सम्राट चौधरी ने कहा, वर्ष 1934 के भूकम्प के बाद से ही मिथिलांचल दो भागों में बंट गया था. आपके नेतृत्व में कोसी महासेतु का निर्माण कार्य पूरा कराकर इसे पुनः जोड़ा गया. गंगा नदी पर गांधी सेतु का जीर्णोद्धार, मोकामा में राजेन्द्र सेतु के समानान्तर नये 6 लेन पुल का निर्माण एवं मुंगेर में श्रीकृष्ण सेतु का निर्माण कराया गया है. इसके साथ ही गंगा नदी पर पटना में गांधी सेतु के समानान्तर नये पुल का निर्माण, जेपी सेतु के समानान्तर नये पुल का निर्माण, दीघवारा-शेरपुर में नये पुल का निर्माण एवं भागलपुर में विक्रमशीला सेतु के समानान्तर नये पुल का निर्माण किया जा रहा है.

बिहार को मिले एक्सप्रेस-वे, वंदे भारत, मेट्रो: मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा, आपके दिशा-निर्देश के बाद से बिहार में पहली बार 5 एक्सप्रेस-वे सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी है. आपने बिहार में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों विशेषकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरूआत की है. पटना मेट्रो का काम तेजी से जारी है. साथ ही इस वर्ष के बजट में पटना होकर जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन की घोषणा की गयी है.

बिहार को मिली कई सौगात: बिहार को कई एयरपोर्ट के तोहफे की सौगात का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने लिखा, पटना एयरपोर्ट के नये टर्मिनल भवन बनने से राज्य के विकास की झलक मिल जाती है. इसके अतिरिक्त दरभंगा एवं पूर्णिया में नये एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है तथा बिहटा में निर्माण कार्य जारी है.

दरभंगा में एम्स, बाढ़ नियंत्रण : सम्राट चौधरी ने कहा, आपके दिशा-निर्देश पर राज्य के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा में कराया जा रहा है. साथ ही राज्य में 5 नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के निर्माण में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बागमती-बूढ़ी गंडक रिवर लिंक योजना लगभग पूरी हो गयी है तथा कोसी मेंची रिवर लिंक योजना का कार्य कराया जा रहा है. पीएम गतिशक्ति के तहत योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा से योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी तेजी आयी है.

पत्र में सम्राट चौधरी ने लिखा, विकास के साथ विरासत एवं संस्कृति के संरक्षण पर भी आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है. आप अवगत हैं कि राज्य में माँ सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम में एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया है. केन्द्र सरकार के द्वारा इस स्थली को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से रेल सेवा एवं राम जानकी पथ से जोड़ा जा रहा है. इसके अतिरिक्त नालंदा एवं गयाजी में भी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गयी है.

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पीएम मोदी के साथ सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary X)

आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि : CM ने कहा कि, आपकी दूरदर्शिता के कारण ही महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत एवं किसान सम्मान निधि योजनाएं शुरू की गयीं. आयुष्मान भारत योजना से बिहार में लगभग 5 करोड़ लोग जुड़े हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कृषि कार्य में लगे हमारे लगभग 1 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राज्य के लगभग 8 करोड लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं. हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग से बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और विकसित भारत-समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करेगा.

मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड: 10 जून 2026 यानी आज नरेन्द्र मोदी 4399 दिन लगातार प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर पंडित जवाहार लाल नेहरू के 4398 दिनों के कार्यकाल से आगे निकल जाएंगे. देश के पहले आम चुनाव के बाद 23 मई 1952 को पंडित जवाहार लाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था. वे मृत्यु 27 मई 1964 तक पद पर थे.

PM मोदी का 12 साल का सफर पूरा : नरेन्द्र मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे. ऐसे में उन्होंने आज 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अपने कार्यकाल के 4399 दिन पूरे कर लिए हैं. इस तरह पीएम नरेन्द्र मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं.

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