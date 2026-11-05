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बिहार फाउंडेशन का बढ़ेगा कुनबा, CM सम्राट ने बिहारी प्रवासियों को जोड़ने के लिए पोर्टल किया लॉन्च

संवाद सभागार में बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027 के पोर्टल का शुभारंभ ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सह बिहार फाउंडेशन के संरक्षक सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' सभागार में बिहार फाउंडेशन की नव निर्मित वेबसाइट और बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027 के पोर्टल का शुभारंभ किया. साथ ही 'बिहार है तैयार' कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई. इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश-विदेश से बिहार फाउंडेशन के सभी 55 चैप्टरों के प्रतिनिधि जुड़े हुए थे.

55 चैप्टरों के प्रतिनिधि ऑनलाइन हुए शामिल