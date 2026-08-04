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CM सम्राट चौधरी ने बिहार में निःशुल्क स्टीमर सेवा को दिखाई हरी झंडी, एक फेरे में सफर कर सकेंगे 200 यात्री

'गंगा वन स्टीमर सेवा' की शुरूआत ( ETV Bharat )