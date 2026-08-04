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CM सम्राट चौधरी ने बिहार में निःशुल्क स्टीमर सेवा को दिखाई हरी झंडी, एक फेरे में सफर कर सकेंगे 200 यात्री

दानापुर में शुरू हुई निःशुल्क गंगा वन स्टीमर सेवा, दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों और शिक्षकों में खुशी का माहौल. पढ़ें राजेश कुमार की रिपोर्ट

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'गंगा वन स्टीमर सेवा' की शुरूआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 3:58 PM IST

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पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर में सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी व सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार को नासरीगंज घाट से हरी झंडी दिखाकर 'गंगा वन स्टीमर सेवा' की शुरूआत की. नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक निःशुल्क स्टीमर सेवा शुरू की गई.

दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए सौगात: इस मौके पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि यह सेवा दियारा क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए बड़ी सौगात है. उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दियारा के लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अब इस निशुल्क स्टीमर सेवा के शुरू होने से लोगों को सुरक्षित, सुगम और नियमित यातायात की सुविधा मिलेगी.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की स्टीमर सेवा की शुरूआत (ETV Bharat)

"बारिश के मौसम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दियारा के लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अब इस निशुल्क स्टीमर सेवा के शुरू होने से लोगों को सुरक्षित, सुगम और नियमित यातायात की सुविधा मिलेगी."- रामकृपाल यादव, सहकारिता मंत्री

पीएम व सीएम का आभार: मंत्री ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों के नेतृत्व में दियारा क्षेत्र के विकास और आम नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि दियारा के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित: गौरतलब है कि स्टीमर सेवा शुरू होने से नासरीगंज और पानापुर दियारा के बीच प्रतिदिन आने-जाने वाले छात्रों, किसानों, मजदूरों और स्थानीय ग्रामीणों को विशेष राहत मिलेगी. बारिश के दिनों में नाव पर निर्भरता कम होगी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी.

एक फेरे में 200 यात्री कर सकेंगे यात्रा: जानकारी के मुताबिक 'गंगा वन स्टीमर' की क्षमता काफी बेहतर है. एक फेरे में करीब 200 यात्री यात्रा कर सकेंगे. इसके अलावा लगभग 25 मोटरसाइकिल और साइकिल भी एक साथ नदी पार कराई जा सकेंगी. यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है तथा पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी.

'स्टीमर सेवा बड़ी राहत': दानापुर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्टीमर सेवा शुरू किए जाने पर सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री रामकृपाल यादव, जिला प्रशासन और एसडीओ को बधाई दी है. संघ के सदस्य अनोज कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने कहा कि गंगा में बढ़ते जलस्तर और तेज धारा के बीच नाव से सफर करना जोखिम भरा था, ऐसे में स्टीमर सेवा बड़ी राहत साबित होगी.

दियारा क्षेत्र में खुशी का माहौल: वहीं स्टीमर सेवा बहाल होने की खबर से दियारा क्षेत्र में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री और एनडीए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया. ग्रामीणों का कहना है कि इस सेवा से उनका सफर अधिक सुरक्षित होगा और समय तथा पैसे दोनों की बचत होगी.

कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद: मौके पर विधान परिषद अनामिका सिंह पटेल, एसडीओ अनिरुद्ध पांडेय, बीडीओ आलोक कुमार,भाजपा नेता ब्रजेश सिंह, गोरखनाथ शर्मा, जेडीयू प्रदेश महासचिव विनोद कुमार सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे.

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