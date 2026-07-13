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4000 में राजगीर और 5000 में वाल्मीकिनगर की हवाई सैर, बिहार में हेली टूरिज्म की उड़ान शुरू

बिहार में हेली टूरिज्म योजना के तहत राजगीर और वाल्मीकिनगर समेत अन्य पर्यटन स्थल के लिए हवाई उड़ान शुरू हो रही है. पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
बिहार हेली टूरिज्म योजना की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 1:06 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 2:53 PM IST

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पटना: बिहार में पर्यटन को नई ऊंचाई देने की दिशा में सोमवार को एक बड़ी पहल हुई. सीएम सम्राट चौधरी ने 'मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026' का औपचारिक शुभारंभ कर दिया. इसके साथ ही बिहार पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हेली टूरिज्म की बुकिंग भी शुरू हो गई है.

इस योजना के तहत पर्यटक अब हेलीकॉप्टर और राजकीय विमान के जरिए राज्य के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे. पर्यटन विभाग के अनुसार नियमित हेली टूरिज्म सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी.

पहले चरण में तीन प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल: योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण का वाल्मीकिनगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी मंदिर और नालंदा का राजगीर शामिल किया गया है. वाल्मीकिनगर के लिए राजकीय विमान की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि राजगीर और कैमूर के लिए 6+2 सीटर हेलीकॉप्टर संचालित किए जाएंगे. प्रत्येक उड़ान में अधिकतम पांच सीटें पर्यटकों के लिए आरक्षित रहेंगी.

सप्ताहांत पर मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा: पर्यटन विभाग ने हेली टूरिज्म सेवा को फिलहाल प्रत्येक शनिवार और रविवार संचालित करने का निर्णय लिया है. पटना से वाल्मीकिनगर के लिए सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे उड़ान भरेगी, जबकि वापसी क्रमशः सुबह 11 बजे और शाम 4:30 बजे होगी. इस रूट पर प्रति सप्ताह 20-20 सीटें उपलब्ध रहेंगी.

पटना से राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे उड़ान भरेगा और 10:30 बजे वापस लौटेगा. वहीं पटना से कैमूर के करमचट डैम हेलिपैड के लिए सुबह 11 बजे उड़ान होगी और दोपहर 12:45 बजे वापसी होगी. दोनों रूटों पर प्रति सप्ताह 10-10 सीटें निर्धारित की गई हैं.

स्काईलाइन का भी मिलेगा हवाई नजारा: इस योजना की एक खास आकर्षण 'हेलीकॉप्टर जॉय राइड' भी है. इसके तहत पर्यटक हेलीकॉप्टर से पटना शहर का हवाई दृश्य देख सकेंगे. यह सेवा भी प्रत्येक शनिवार और रविवार उपलब्ध रहेगी. दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली प्रत्येक राइड 10 मिनट की होगी. एक दिन में चार राइड संचालित होंगी और प्रत्येक राइड में पांच यात्रियों को सफर करने का अवसर मिलेगा.

जानिये कितना होगा किराया?: राज्य सरकार ने आम लोगों और पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए रियायती किराया तय किया है. पटना से राजगीर का किराया 4000 रुपये प्रति यात्री रखा गया है. पटना से वाल्मीकिनगर जाने के लिए 5000 रुपये और पटना से कैमूर के लिए 6000 रुपये प्रति यात्री देने होंगे. वहीं पटना शहर की 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड का किराया 2100 रुपये प्रति सीट निर्धारित किया गया है.

ऑनलाइन शुरू हुई बुकिंग: पर्यटन विभाग ने योजना के साथ ही ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है. इच्छुक पर्यटक बिहार पर्यटन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी सीट आरक्षित कर सकते हैं. विभाग का मानना है कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से पर्यटकों को पारदर्शी और आसान सुविधा मिलेगी तथा राज्य में पर्यटन को नया विस्तार मिलेगा.

कई परियोजनाओं को मिली सौगात: हेली टूरिज्म योजना के शुभारंभ के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पर्यटन नीति के तहत कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी शुरुआत की. हेली टूरिज्म के लिए बिहार पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल www.tourism.bihar.gov.in पर इसकी बुकिंग आमलोग कर सकते हैं.

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"लोगों को बिहार दर्शन करने के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर काम करेगी. उन्होंने पर्यटन विभाग से अपील किया कि इस फील्ड में और प्राइवेट इन्वेस्टर को लाइन और अधिक से अधिक हेलीकॉप्टर की संख्या करें ताकि हेली टूरिज्म में हेलीकॉप्टर की कमी ना हो."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

बढ़ेगी रोप-वे की संख्या: सम्राट चौधरी ने कहा कि कल्पना करें कि पटना मरीन ड्राइव से बाबा हरिहरनाथ तक आप रोप-वे से गंगा के ऊपर से जा रहे हैं. विभाग को इस पर भी काम करने की जरूरत है. बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक सुविधाएं विकसित करने के लिए सरकार काम कर रही है. पर्यटन विभाग को इस पर और काम करने की जरूरत है कि हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं.

सीएम ने कहा कि भगवान बुद्ध को भी ज्ञान इसी धरती पर हुआ और बिहार के लोग ही बिहार को अभी अच्छे से नहीं जानते हैं. बिहार के लोग बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थल पर आसानी से जा सके और उन्हें विभिन्न पर्यटन स्थल की जानकारी हो इसके लिए काम किया जा रहा है. अधिक से अधिक रोप-वे बनाने, प्राइवेट इन्वेस्टर को लाकर टूरिज्म को प्रमोट कर दें की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है.

बोधगया में बनेगा विश्वस्तरीय ध्यान केंद्र: मुख्यमंत्री ने गया के बोधगया में 165.44 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का शिलान्यास भी किया. इसके अलावे 28.50 करोड़ रुपये की लागत वाली कई पर्यटन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया.

इनमें मनेर शरीफ में थीमैटिक गेट, दीघा घाट पर पर्यटक सुविधाओं का विकास, गया के संडेश्वर नाथ शिव मंदिर और गांधी मैदान पार्क का पुनर्विकास, वैष्णो मंदिर के प्रवेश द्वार एवं लाइटिंग, भोजपुर के बेलाउर सूर्य मंदिर का विकास, शिवहर के देवकुली धाम का सौंदर्यीकरण और वैशाली के नानक साहब लालगंज के विकास कार्य शामिल हैं.

पर्यटन को मिलेगा नया आयाम: पर्यटन विभाग का मानना है कि हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा शुरू होने से बिहार के धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच आसान होगी. इससे राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय रोजगार, होटल उद्योग और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

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Last Updated : July 13, 2026 at 2:53 PM IST

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