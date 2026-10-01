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सीएम हाउस में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगाया झाड़ू, दिया 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत संदेश

पीएम मोदी के राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत सम्राट चौधरी ने स्वच्छता का संदेश दिया...पढ़ें-

स्वच्छता संदेश देते सम्राट चौधरी
स्वच्छता संदेश देते सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 11:14 AM IST

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पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित स्वच्छता गतिविधि में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने में योगदान देने की अपील की.

अभियान में सम्राट चौधरी की भागीदारी

सम्राट चौधरी ने इसी पहल के तहत स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई. उन्होंने सीएम हाउस के लॉन में सफाई की और जागरूकता का संदेश दिया.

पीएम मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहा अभियान

'सेवा संकल्प अभियान' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक देशव्यापी जन-अभियान है. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे एक महीने की अवधि के लिए चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत सीएम सम्राट चौधरी ने साफ सफाई का संदेश दिया.

अपने आसपास साफ-सफाई रखने का संदेश

इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों से स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित नहीं रखने और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने में योगदान देने का आग्रह किया गया. अभियान के जरिए सामूहिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.

सोशल मीडिया पर साझा किया संदेश

सम्राट चौधरी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए स्वच्छता अभियान में भाग लेने की जानकारी दी. पोस्ट में उन्होंने 'सेवा मेरा योगदान' पहल के तहत स्वच्छता गतिविधि से जुड़ने और लोगों से स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने का आग्रह किया.

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