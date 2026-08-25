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30 दिनों के भीतर होगा समस्या का समाधान, छात्रों को CM सम्राट चौधरी ने दिलाया भरोसा

वैशाली में छात्रों से सम्राट चौधरी का संवाद ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिदुपुर में सात निश्चय-3 के तहत 'सबका सम्मान, जीवन आसान' अभियान के अंतर्गत 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' का किया. इस दौरान सीएम ने छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सुने. साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों से जुड़ी शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों के भीतर अंतिम निराकरण सुनिश्चित किया जाए. 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' का आयोजन: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को राज्य के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा. इसमें शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा, छात्रावास, पेयजल, शौचालय, कैंटीन सहित विद्यार्थियों से जुड़ी अन्य समस्याओं और सुविधाओं से संबंधित शिकायतों एवं सुझावों की सुनवाई होगी. वैशाली में 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' का आयोजन (ETV Bharat) सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' और हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत और सुझाव दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है. विद्यार्थी अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे.