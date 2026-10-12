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PMCH में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई रफ्तार, CM सम्राट चौधरी ने नए OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर का किया उद्घाटन

पीएमसीएच में ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन ( ETV Bharat )

पीएमसीएच में ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन

अस्पताल के आधुनिकीकरण की दिशा में हुई इस पहल से बिहार के विभिन्न जिलों से इलाज कराने आने वाले मरीजों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है. पीएमसीएच राज्य के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में शामिल है, जहां गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं.

उद्घाटन करते सम्राट चौधरी (ETV Bharat) क्या बोले सीएम?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अस्पताल के विकास को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में नए टावर का उद्घाटन अस्पताल के व्यापक पुनर्विकास कार्यक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इस परियोजना के तहत पुराने अस्पताल परिसर को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने, मरीजों के लिए अधिक जगह उपलब्ध कराने और इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है. "अस्पताल में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए भवनों के विस्तार और सुविधाओं के आधुनिकीकरण की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है. इसी एनडीए सरकार ने इस जरूरत को देखते हुए पीएमसीएच को देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का निर्णय लिया. ओपीडी रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था से सुदूर क्षेत्र से आने वाले मरीज और महिलाओं और बुजुर्गों को पर्ची कटाने में सहूलियत होगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार अस्पताल के नए भवन के पहले तल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं. यहां मरीजों को ओपीडी में डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए पर्ची बनवाने की सुविधा मिलेगी. रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या पहले के 10 से बढ़ाकर 15 की गई है. इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करना और पर्ची बनवाने में लगने वाले समय को कम करना है.