PMCH में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई रफ्तार, CM सम्राट चौधरी ने नए OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर का किया उद्घाटन
सीएम सम्राट चौधरी ने आज पीएमसीएच में नए ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन किया है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 12, 2026 at 4:42 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की मौजूदगी में अस्पताल के नए ओपीडी टावर का उद्घाटन किया. इसके साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए नए भवन में ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर की व्यवस्था शुरू की गई.
पीएमसीएच में ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन
अस्पताल के आधुनिकीकरण की दिशा में हुई इस पहल से बिहार के विभिन्न जिलों से इलाज कराने आने वाले मरीजों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है. पीएमसीएच राज्य के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में शामिल है, जहां गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं.
क्या बोले सीएम?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अस्पताल के विकास को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में नए टावर का उद्घाटन अस्पताल के व्यापक पुनर्विकास कार्यक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इस परियोजना के तहत पुराने अस्पताल परिसर को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने, मरीजों के लिए अधिक जगह उपलब्ध कराने और इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है.
पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) के पुनर्विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टावर-3 का उद्घाटन किया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, सुलभ चिकित्सा सेवाएँ और स्वस्थ बिहार का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। https://t.co/3ZQuYkXjW6— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 12, 2026
"अस्पताल में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए भवनों के विस्तार और सुविधाओं के आधुनिकीकरण की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है. इसी एनडीए सरकार ने इस जरूरत को देखते हुए पीएमसीएच को देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का निर्णय लिया. ओपीडी रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था से सुदूर क्षेत्र से आने वाले मरीज और महिलाओं और बुजुर्गों को पर्ची कटाने में सहूलियत होगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
अस्पताल के नए भवन के पहले तल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं. यहां मरीजों को ओपीडी में डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए पर्ची बनवाने की सुविधा मिलेगी. रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या पहले के 10 से बढ़ाकर 15 की गई है. इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करना और पर्ची बनवाने में लगने वाले समय को कम करना है.
निशांत ने ली व्यवस्था की जानकारी
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था में महिलाओं के लिए तीन काउंटर निर्धारित किए गए हैं. वहीं, बुजुर्गों और दिव्यांग मरीजों के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है. पूरा रजिस्ट्रेशन क्षेत्र वातानुकूलित बनाया गया है और मरीजों के बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने पीएमसीएच अधीक्षक से व्यवस्था की जानकारी भी ली.
"अब पर्ची बनवाने के लिए प्रतीक्षा करने वाले मरीजों को गर्मी और बारिश जैसी परिस्थितियों में राहत मिलेगी. अस्पताल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं और अब उन्हें सहूलियत होगी. हमारी कोशिश लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की है."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
क्या बोले पीएमसीएच अधीक्षक?
वहीं, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज नए भवन के तीसरे तल पर संचालित ओपीडी में संबंधित चिकित्सक से परामर्श ले सकेंगे. इस तरह पंजीकरण और चिकित्सकीय परामर्श की प्रक्रिया को एक ही भवन में व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है.
"पीएमसीएच के पुनर विकास के तहत फेज वन में बनकर तैयार हुआ यह टावर तीन का उद्घाटन हुआ है. इस भवन में एक्सीलेटर, आधुनिक वेटिंग लाउंज, 150 एसी बेड का सर्जिकल वार्ड, चार नए मॉड्यूलर ओटी और छत पर एयर एंबुलेंस के लिए हेलीपैड की सुविधा को तैयार किया गया है."- डॉ. राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच
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