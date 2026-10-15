Explainer: चमड़े के जूते, चप्पल से बेल्ट तक.. युवाओं को मिलेगा रोजगार, देश का नया 'लेदर हब' तैयार
मुजफ्फरपुर नया 'लेदर हब' बनेगा. इस दिशा में शुरुआत हो गई. इसका लक्ष्य 'मेड इन बिहार' उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : October 15, 2026 at 8:47 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित महवल औद्योगिक क्षेत्र में मेगा लेदर पार्क, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया. करीब 140.95 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस क्लस्टर को बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
मुजफ्फरपुर बनेगा लेदर हब!
उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर और विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया. उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को शेड और भूमि आवंटन से संबंधित पत्र भी सौंपे. पार्क में अब तक पांच कंपनियों को जगह आवंटित की गई है. इन कंपनियों के माध्यम से करीब 2100 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है. यहां जूते-चप्पल, फुटवियर और लेदर से जुड़े अन्य उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा.
तीन ब्लॉक में मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा
पार्क में तीन ब्लॉक विकसित किए गए हैं. यहां जी प्लस-2 संरचना में प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके तहत उद्यमियों को तैयार औद्योगिक ढांचा मिलेगा, जिससे उन्हें भवन और बुनियादी सुविधाओं पर शुरुआती दौर में अधिक पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा. इससे कंपनियों को उत्पादन शुरू करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है.
छोटे उद्यमियों को फायदा
मेगा लेदर पार्क में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) भी बनाया गया है. इसमें करीब 8.5 करोड़ रुपये की आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं. छोटे और मझोले उद्यमी नाममात्र के शुल्क पर इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे उन्हें महंगी मशीनें खरीदने के लिए बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत कम होगी. साथ ही उत्पादन लागत घटाने और कारोबार को विस्तार देने में मदद मिल सकती है.
युवाओं और महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
परियोजना के तहत स्थापित आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को लेदर उत्पादों और फुटवियर डिजाइनिंग का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है. प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को पार्क में स्थापित होने वाली कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और दूसरे शहरों में काम की तलाश में होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है.
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के माध्यम से विकसित इस परियोजना में आगे कर्मचारियों के लिए पुरुष और महिला हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने और रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने की भी योजना है. कंपनियों की स्थापना और उत्पादन शुरू होने के बाद रोजगार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.
क्या है मेगा लेदर पार्क?
मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर एक औद्योगिक परिसर है, जहां जूते-चप्पल, बैग और अन्य संबंधित उत्पादों के निर्माण से जुड़ी कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित कर सकती हैं. इसके साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य उद्योगों को साझा सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
इस परियोजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को भूमि और शेड आवंटित किए गए हैं। उद्घाटन के दौरान उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी FDDI के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए. इससे उद्योग और फुटवियर डिजाइन से संबंधित संस्थागत सहयोग की संभावनाएं बनती हैं.
इस पार्क का महत्व सिर्फ फैक्ट्रियां स्थापित करने तक सीमित नहीं है. यदि यहां कंपनियां नियमित रूप से उत्पादन शुरू करती हैं, तो कच्चे माल की आपूर्ति, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और तैयार उत्पादों की बिक्री से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है.
क्यों मिल सकता है फायदा?
मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. यहां से सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और अन्य जिलों तक कारोबार का संपर्क है. महवल औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर विकसित होने से इन इलाकों के कारोबारियों और श्रमिकों के लिए नए अवसर बन सकते हैं.
इसका एक बड़ा फायदा स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो सकता है. किसी फैक्ट्री को केवल उत्पादन के लिए ही कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि माल ढुलाई, गोदाम, मशीनों की मरम्मत, पैकेजिंग और तैयार उत्पादों की आपूर्ति के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है.
हालांकि, मुजफ्फरपुर को देश के बड़े फुटवियर केंद्रों की श्रेणी में पहुंचने के लिए अभी उत्पादन क्षमता, प्रशिक्षित श्रमिकों, बाजार तक पहुंच और कंपनियों के लगातार निवेश पर काम करना होगा.
रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे?
लेदर पार्क से सबसे बड़ी उम्मीद स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की है। परियोजना को लेकर करीब 2100 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना बताई गई है लेकिन यह समझना जरूरी है कि संभावित रोजगार और वास्तविक नियुक्तियां अलग-अलग हैं. वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट होगी, जब कंपनियां उत्पादन शुरू करेंगी और भर्ती की प्रक्रिया सामने आएगी.
फैक्ट्रियों में मशीन ऑपरेटर, तकनीशियन, डिजाइनिंग, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग और उत्पादन प्रबंधन जैसे कामों के अवसर बन सकते हैं. इसके अलावे परिवहन, गोदाम और आपूर्ति शृंखला से जुड़े काम भी पैदा हो सकते हैं. अगर स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण मिलता है, तो उन्हें दूसरे राज्यों में नौकरी तलाशने के बजाय अपने आसपास रोजगार पाने का अवसर मिल सकता है. इससे परिवारों के खर्च, स्थानीय बाजार और छोटे कारोबार पर भी सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है.
कारोबारियों को क्या फायदा होगा?
मुजफ्फरपुर के कारोबारी सज्जन शर्मा का कहना है कि लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर खुलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर की अपनी पहचान लीची और उससे जुड़े कारोबार से है. सरकार को लीची प्रसंस्करण और इससे संबंधित उद्योगों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले.
"सरकार ने जो कदम उठाया है, वह कुछ सोच-समझकर ही उठाया होगा लेकिन हमारा इससे थोड़ा सा मतांतर है. हर क्षेत्र की अपनी-अपनी उपयोगिता है. इस क्षेत्र में लीची के प्रसंस्करण पर जोर देगी तो इधर के उद्योग भी बढ़ेगा और यहां आर्थिक दृष्टि से मुजफ्फरपुर शहर मजबूत होगा. फिर भी लेदर कलस्टर का स्वागत करते हैं."- सज्जन कुमार, कारोबारी
वहीं, स्थानीय निवासी पवन कुमार के मुताबिक इस परियोजना से आसपास के युवाओं को रोजगार मिलने के साथ पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिल सकती है. उनका मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण कच्चा माल लाने और तैयार उत्पादों को दूसरे बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा हो सकती है. इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों को इस परियोजना से उम्मीदें हैं लेकिन कारोबारियों की वास्तविक भागीदारी तभी बढ़ेगी, जब उन्हें उद्योगों से जुड़ने, माल की आपूर्ति करने और परिवहन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के अवसर मिलेंगे.
"ये नया अवसर खोलेगा. लेदर पार्क जो आज लोकार्पण हुआ है. ये सम्राट चौधरी का अच्छा कदम है. अगल-बगल के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा."- पवन कुमार, स्थानीय
नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स को क्या उम्मीद?
नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया ने लेदर पार्क की स्थापना को मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में फुटवियर निर्माण का बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं होने के कारण नई परियोजना से उद्योगों के विस्तार की संभावना बढ़ी है. यहां उत्पादन शुरू होने से बड़े बाजारों तक उत्पाद पहुंचाने और उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.
महवल की कनेक्टिविटी और फोरलेन के नजदीक स्थिति को भी उन्होंने कारोबार के लिए अनुकूल बताया. साथ ही उम्मीद जताई कि बिहार और आसपास के क्षेत्रों से कच्चे माल की उपलब्धता इस उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है. चैंबर के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया से कारोबार जगत की उम्मीदें सामने आती हैं. हालांकि, कच्चे माल की वास्तविक आपूर्ति, उत्पादन लागत और बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति तय करेगी कि यहां बनने वाले उत्पाद कितने सफल होते हैं.
"चप्पल तो हर आदमी की जरूरत की चीज है. ऐसे में अगर चप्पल मुजफ्फरपुर में ही बनने लगेगी तो निश्चित रूप से उसका कॉस्ट कम होगा और इस वजह से उसको बहुत बड़ा बाजार मिलेगा. इससे लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं. सम्राट चौधरी जी को बधाई देते हैं. "- श्याम भीमसेरिया, अध्यक्ष, नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
बिहार में उद्योगों के विस्तार की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है. लेदर पार्क इस दिशा में एक नई संभावना प्रस्तुत करता है. यदि यहां औद्योगिक इकाइयां पूरी क्षमता से काम करने लगती हैं, तो स्थानीय स्तर पर लोगों की आय बढ़ सकती है. इससे बाजार में खरीदारी, परिवहन सेवाओं और छोटे व्यवसायों की मांग बढ़ने की संभावना है। राज्य को औद्योगिक गतिविधियों से राजस्व भी मिल सकता है.
इसके साथ बिहार में फुटवियर और एक्सेसरीज की आपूर्ति शृंखला विकसित होने का अवसर बनेगा. स्थानीय उद्यमी पैकेजिंग, माल ढुलाई, मरम्मत, भंडारण और अन्य सहायक सेवाओं के कारोबार में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों के बीच मजबूत संपर्क स्थापित करना जरूरी होगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2030 से पहले बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है.
लीची उद्योग के साथ कैसे बनेगा विकास का मॉडल?
मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची और उससे जुड़े कारोबार से भी है. ऐसे में जिले में औद्योगिक विकास की रणनीति केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकती. लेदर पार्क के साथ लीची प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो जिले की अर्थव्यवस्था को अलग-अलग क्षेत्रों से मजबूती मिल सकती है.
इससे कृषि और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. किसानों, छोटे कारोबारियों, परिवहन सेवाओं और स्थानीय युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में काम के अवसर मिल सकते है. सज्जन शर्मा की प्रतिक्रिया भी इसी जरूरत की ओर ध्यान दिलाती है कि मुजफ्फरपुर की पारंपरिक आर्थिक पहचान को मजबूत करते हुए नए उद्योगों का विस्तार किया जाए.
अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
लेदर पार्क का उद्घाटन औद्योगिक विकास की दिशा में पहला कदम है. अब असली परीक्षा यह होगी कि आवंटित भूमि और शेड पर कंपनियां कब तक उत्पादन शुरू करती हैं, कितने लोगों को नौकरी मिलती है और स्थानीय कारोबारियों को कितनी भागीदारी मिलती है?
इसके लिए बिजली, परिवहन, कच्चे माल की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक, उत्पादन की गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी होगा. साथ ही, रोजगार के दावों की नियमित निगरानी और वास्तविक नियुक्तियों के आंकड़े सार्वजनिक करना भी महत्वपूर्ण है.
सीएम ने क्या कहा?
वहीं, मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी ने औद्योगिक इकाइयों को शेड और भूमि आवंटन पत्र वितरित किए. साथ ही उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 से पहले बिहार से बाहर मजदूरी करने जाने वाले लोगों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराना है. इसके लिए बिहार में उद्योगों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा.
"मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड स्थित औद्योगिक क्षेत्र महवल में 140.95 करोड़ रुपये की लागत से मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज पार्क और साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया. हमारा लक्ष्य बिहार को उद्योग एवं रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना और युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के नए अवसर सृजित करना है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
Build In Bihar, Believe In Bihar! मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड स्थित औद्योगिक क्षेत्र महवल में ₹140.95 करोड़ की लागत से मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज पार्क और साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। हमारा लक्ष्य है- बिहार को उद्योग एवं रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना और युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के नए अवसर सृजित करना।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 15, 2026
सीएम ने उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार निवेश प्रस्तावों का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के लिए नीति बनाने की दिशा में काम करेगी.
मुजफ्फरपुर से पटना तक रैपिड रेल की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास के साथ परिवहन और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है. मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से गयाजी तक रैपिड रेल चलाने की योजना पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बेहतर रेल संपर्क विकसित होने से आवागमन आसान होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2030 से पहले बिहार में 1000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य भी रखा. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. पटना में 12 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर शुरू होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की जरूरत है.
एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट विकसित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में हवाई संपर्क और औद्योगिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार की बात कही. उन्होंने पताही में एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्य आगे बढ़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि शहर में ड्राई पोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा. इससे स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, विपणन और दूसरे शहरों तथा विदेशों तक आपूर्ति को बढ़ावा मिल सकता है.
सीएम ने कहा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों और युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल कर राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है.
उद्योगों के लिए जमीन-बिजली उपलब्ध कराने पर जोर
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए. साथ ही, अगले पांच वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र को लगभग 10 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य बताया.
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), भारी उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है. युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है, जिसमें पांच लाख रुपये अनुदान और पांच लाख रुपये कम ब्याज पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए उद्योग, शिक्षा, परिवहन और बिजली के क्षेत्र में एक साथ काम करना होगा. मेगा लेदर पार्क के जरिए औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है. इससे स्थानीय उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं.
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