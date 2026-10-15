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Explainer: चमड़े के जूते, चप्पल से बेल्ट तक.. युवाओं को मिलेगा रोजगार, देश का नया 'लेदर हब' तैयार

मुजफ्फरपुर बनेगा लेदर हब! ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित महवल औद्योगिक क्षेत्र में मेगा लेदर पार्क, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया. करीब 140.95 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस क्लस्टर को बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

मुजफ्फरपुर बनेगा लेदर हब!

उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर और विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया. उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को शेड और भूमि आवंटन से संबंधित पत्र भी सौंपे. पार्क में अब तक पांच कंपनियों को जगह आवंटित की गई है. इन कंपनियों के माध्यम से करीब 2100 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है. यहां जूते-चप्पल, फुटवियर और लेदर से जुड़े अन्य उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा.

मेगा लेदर पार्क से क्या बदलेगा? (ETV Bharat) तीन ब्लॉक में मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा

पार्क में तीन ब्लॉक विकसित किए गए हैं. यहां जी प्लस-2 संरचना में प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके तहत उद्यमियों को तैयार औद्योगिक ढांचा मिलेगा, जिससे उन्हें भवन और बुनियादी सुविधाओं पर शुरुआती दौर में अधिक पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा. इससे कंपनियों को उत्पादन शुरू करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है. छोटे उद्यमियों को फायदा

मेगा लेदर पार्क में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) भी बनाया गया है. इसमें करीब 8.5 करोड़ रुपये की आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं. छोटे और मझोले उद्यमी नाममात्र के शुल्क पर इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे उन्हें महंगी मशीनें खरीदने के लिए बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत कम होगी. साथ ही उत्पादन लागत घटाने और कारोबार को विस्तार देने में मदद मिल सकती है. सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन (ETV Bharat) युवाओं और महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

परियोजना के तहत स्थापित आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को लेदर उत्पादों और फुटवियर डिजाइनिंग का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है. प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को पार्क में स्थापित होने वाली कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और दूसरे शहरों में काम की तलाश में होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के माध्यम से विकसित इस परियोजना में आगे कर्मचारियों के लिए पुरुष और महिला हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने और रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने की भी योजना है. कंपनियों की स्थापना और उत्पादन शुरू होने के बाद रोजगार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. क्या है मेगा लेदर पार्क?

मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर एक औद्योगिक परिसर है, जहां जूते-चप्पल, बैग और अन्य संबंधित उत्पादों के निर्माण से जुड़ी कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित कर सकती हैं. इसके साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य उद्योगों को साझा सुविधाएं उपलब्ध कराना है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) इस परियोजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को भूमि और शेड आवंटित किए गए हैं। उद्घाटन के दौरान उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी FDDI के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए. इससे उद्योग और फुटवियर डिजाइन से संबंधित संस्थागत सहयोग की संभावनाएं बनती हैं. इस पार्क का महत्व सिर्फ फैक्ट्रियां स्थापित करने तक सीमित नहीं है. यदि यहां कंपनियां नियमित रूप से उत्पादन शुरू करती हैं, तो कच्चे माल की आपूर्ति, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और तैयार उत्पादों की बिक्री से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है. क्यों मिल सकता है फायदा?

मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. यहां से सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और अन्य जिलों तक कारोबार का संपर्क है. महवल औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर विकसित होने से इन इलाकों के कारोबारियों और श्रमिकों के लिए नए अवसर बन सकते हैं. इसका एक बड़ा फायदा स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो सकता है. किसी फैक्ट्री को केवल उत्पादन के लिए ही कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि माल ढुलाई, गोदाम, मशीनों की मरम्मत, पैकेजिंग और तैयार उत्पादों की आपूर्ति के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है. हालांकि, मुजफ्फरपुर को देश के बड़े फुटवियर केंद्रों की श्रेणी में पहुंचने के लिए अभी उत्पादन क्षमता, प्रशिक्षित श्रमिकों, बाजार तक पहुंच और कंपनियों के लगातार निवेश पर काम करना होगा. बेल्ट, पर्स और अन्य लेदर एक्सेसरीज बनेंगे (ETV Bharat) रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे?

लेदर पार्क से सबसे बड़ी उम्मीद स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की है। परियोजना को लेकर करीब 2100 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना बताई गई है लेकिन यह समझना जरूरी है कि संभावित रोजगार और वास्तविक नियुक्तियां अलग-अलग हैं. वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट होगी, जब कंपनियां उत्पादन शुरू करेंगी और भर्ती की प्रक्रिया सामने आएगी. फैक्ट्रियों में मशीन ऑपरेटर, तकनीशियन, डिजाइनिंग, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग और उत्पादन प्रबंधन जैसे कामों के अवसर बन सकते हैं. इसके अलावे परिवहन, गोदाम और आपूर्ति शृंखला से जुड़े काम भी पैदा हो सकते हैं. अगर स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण मिलता है, तो उन्हें दूसरे राज्यों में नौकरी तलाशने के बजाय अपने आसपास रोजगार पाने का अवसर मिल सकता है. इससे परिवारों के खर्च, स्थानीय बाजार और छोटे कारोबार पर भी सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है. कारोबारियों को क्या फायदा होगा?

मुजफ्फरपुर के कारोबारी सज्जन शर्मा का कहना है कि लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर खुलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर की अपनी पहचान लीची और उससे जुड़े कारोबार से है. सरकार को लीची प्रसंस्करण और इससे संबंधित उद्योगों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले. "सरकार ने जो कदम उठाया है, वह कुछ सोच-समझकर ही उठाया होगा लेकिन हमारा इससे थोड़ा सा मतांतर है. हर क्षेत्र की अपनी-अपनी उपयोगिता है. इस क्षेत्र में लीची के प्रसंस्करण पर जोर देगी तो इधर के उद्योग भी बढ़ेगा और यहां आर्थिक दृष्टि से मुजफ्फरपुर शहर मजबूत होगा. फिर भी लेदर कलस्टर का स्वागत करते हैं."- सज्जन कुमार, कारोबारी वहीं, स्थानीय निवासी पवन कुमार के मुताबिक इस परियोजना से आसपास के युवाओं को रोजगार मिलने के साथ पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिल सकती है. उनका मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण कच्चा माल लाने और तैयार उत्पादों को दूसरे बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा हो सकती है. इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों को इस परियोजना से उम्मीदें हैं लेकिन कारोबारियों की वास्तविक भागीदारी तभी बढ़ेगी, जब उन्हें उद्योगों से जुड़ने, माल की आपूर्ति करने और परिवहन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के अवसर मिलेंगे. लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर (ETV Bharat) "ये नया अवसर खोलेगा. लेदर पार्क जो आज लोकार्पण हुआ है. ये सम्राट चौधरी का अच्छा कदम है. अगल-बगल के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा."- पवन कुमार, स्थानीय नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स को क्या उम्मीद?

नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया ने लेदर पार्क की स्थापना को मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में फुटवियर निर्माण का बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं होने के कारण नई परियोजना से उद्योगों के विस्तार की संभावना बढ़ी है. यहां उत्पादन शुरू होने से बड़े बाजारों तक उत्पाद पहुंचाने और उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.