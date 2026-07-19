बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल का लोकार्पण, CM सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ
बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंक योजना के तहत बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 19, 2026 at 4:14 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर जिला वासियों का वर्षों पुराना सपना रविवार को साकार हो गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिपराही प्रखंड के बेलवाघाट में 130 करोड़ 88 लाख 57 हजार रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार मीनापुर-बेलवाघाट लिंक चैनल का विधिवत लोकार्पण किया. उनके साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई अन्य मंत्री और विधायक-विधान पार्षद इस दौरान मौजूद रहे.
40 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास: इस दौरान सीएम ने विभिन्न विभागों की करीब 200 करोड़ रुपये लागत की कुल 40 विकास योजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास किया. कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया और योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के स्वप्न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार करते हुए यह परियोजना बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई क्षमता और जल संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग को नई दिशा देगी. इससे किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विकसित बिहार के संकल्प को नई गति मिलेगी.
"बागमती-बूढ़ी गंडक रिवर लिंक योजना के अंतर्गत शिवहर के बेलवा से मुजफ्फरपुर के मीनापुर तक 130.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 68.80 किलोमीटर लंबी बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल (बेलवाधार) का लोकार्पण एवं निरीक्षण किया. इससे स्थानीय लोगों और आसपास के जिलों के लोगों को लाभ होगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
जीविका दीदियों की मेहनत को मिला सम्मान: कार्यक्रम की एक विशेष झलक रही जीविका समूह की महिलाओं की उद्यमशीलता. मंच के समीप जीविका की ओर से कुल चार स्टॉल सजाए गए थे, चूड़ी-लहठी का स्टॉल आमना खातून, बर्तन का स्टॉल अलका देवी, ट्रॉली का स्टॉल रेणु देवी और हंडी क्राफ्ट का स्टॉल सुफिया खातून के हुनर की गवाही दे रहे थे.
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 4,550 जीविका समूहों को 25 करोड़ 35 लाख रुपये की विशाल राशि का चेक सौंपकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी. पूरा इलाका छावनी में तब्दील नजर आया.
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