'40 मिनट में पटना तक का सफर..' CM सम्राट चौधरी ने दी 1047 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात
सीएम सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है. उन्होंने कई बड़े दावे भी किए. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 12, 2026 at 5:42 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं. जहां उन्होंने 1,047.09 करोड़ की लागत से 982 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. एमआईटी मैदान में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया.
"बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर 1,047.09 करोड़ रुपये की लागत से 982 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है. इन योजनाओं से मुजफ्फरपुर के आधारभूत ढांचे, शहरी सुविधाओं और जनकल्याण कार्यों को नई गति मिलेगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
सीएम ने कहा कि विकसित बिहार के बिना विकसित भारत की कल्पना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए तेजी से आधारभूत संरचना और शहरी विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है.
सैटेलाइट सिटी पर क्या बोले?: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिहार के 12 जिलों में पटना के कंकड़बाग की तर्ज पर सैटेलाइट सिटी विकसित की जाएगी, जिससे शहरीकरण को नई दिशा मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर छह वर्ष पहले नाले का पानी बहता था, आज वहां आधुनिक विकास का स्वरूप दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में यह जगह लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी.
मुजफ्फरपुर जिले के MIT मैदान में नगर विकास एवं आवास विभाग/BUIDCO द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया तथा ₹1,047.09 करोड़ की लागत से 982 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 12, 2026
इस दौरान सिकन्दरपुर लेक फ्रंट पहुँचकर ₹213.25 करोड़ की लागत से विकसित इस… pic.twitter.com/FmWchlZacF
40 मिनट में पटना तक का सफर: सम्राट चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर के विकास को नई पहचान देने के लिए यहां से एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावे बिहार में रैपिड रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य में पटना तक का सफर, जिसमें अभी लगभग चार घंटे लगते हैं लेकिन रैपिड रेल शुरू होने के बाद करीब 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटने की अपील करते हुए कहा कि अब केवल 12 घंटे काम करने से नहीं चलेगा, बल्कि विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए 18 घंटे काम करने की मानसिकता अपनानी होगी.
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