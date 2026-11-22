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'2030 से पहले बिहार के एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाएंगे', CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

दरभंगा में सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दरभंगा में 105 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. साथ ही जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया. सीएम ने 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत करने के साथ-साथ किला परिसर स्थित प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया.

सीएम ने दी सौगात

मुख्यमंत्री ने 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. इस अवसर पर उनको मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, चादर और माला से सम्मानित किया गया. वहीं उद्घाटन सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने जिले की कुल 105 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत राशि 346.25 करोड़ रुपये है.