'2030 से पहले बिहार के एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाएंगे', CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
Samrat Choudhary Darbhanga Visit: सम्राट चौधरी ने कहा कि 2030 से पहले बिहार के एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाना हमारा लक्ष्य है. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : November 22, 2026 at 5:55 PM IST
दरभंगा: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दरभंगा में 105 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. साथ ही जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया. सीएम ने 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत करने के साथ-साथ किला परिसर स्थित प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया.
सीएम ने दी सौगात
मुख्यमंत्री ने 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. इस अवसर पर उनको मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, चादर और माला से सम्मानित किया गया. वहीं उद्घाटन सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने जिले की कुल 105 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत राशि 346.25 करोड़ रुपये है.
'एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाएंगे'
वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले तीन महीने दरभंगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोरका काम शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2030 तक बिहार में 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके चालू होने के बाद मिथिलांचल में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. 2030 तक बिहार के 1 करोड़ परिवार को उदयमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
"बिहार के लोगों को अपनी जमीन पर समृद्ध बनाना है. इसलिए हमलोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2030 से पहले बिहार के एक करोड़ लोगों को, एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाना है. ऐसा कर पाए तो लोग बाहर जाकर मजदूरी करना छोड़ देंगे."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट होगा
सीएम ने विद्यापति की प्रतिमा को राजकीय समारोह के साथ स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव बिहार की सरकार एक महीने के भीतर केंद्र की सरकार को भेज देगी. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि मार्च 2027 तक दरभंगा का नया एयरपोर्ट आमलोगों को समर्पित कर दिया जाएगा.
सम्राट चौधरी ने मैथिली भाषा को जन-जन पहुंचाने के लिए अहम घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा की पढ़ाई कक्षा 1 से 6 तक होगी, ताकि मैथिली भाषा का चौमुखी विकास हो सके. वहीं कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजार किया गया है.
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