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सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा, दिनकर विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान, 551 आदर्श विद्यालयों का उद्घाटन

बेगूसराय: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बेगूसराय दौरे के दौरान पूरे राज्य के 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालयों का उद्घाटन किया. बेगूसराय से शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया. इन विद्यालयों के माध्यम से छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है.

दिनकर विश्वविद्यालय की घोषणा: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' के नाम पर बेगूसराय में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि दिनकर की कर्मभूमि और जन्मभूमि बेगूसराय में इस विश्वविद्यालय की स्थापना नई पीढ़ी को उनके साहित्य, विचारों और राष्ट्रवाद से जोड़ेगी. यह घोषणा स्थानीय लोगों और शिक्षा जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

बेगूसराय में CM सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

राष्ट्रवाद की मजबूत पहचान वाला क्षेत्र बेगूसराय: बेगूसराय पहुंचते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उत्साहपूर्ण स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बेगूसराय को केवल औद्योगिक जिला नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रवाद की मजबूत पहचान वाला क्षेत्र बताया. उन्होंने राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है.

शिक्षा और विकास पर जोर: CM सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है. सरकार का उद्देश्य हर जिले में बेहतर शैक्षणिक संस्थान विकसित करना है ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर न जाना पड़े. उन्होंने बेगूसराय के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

ऐतिहासिक कदम की सराहना: दिनकर विश्वविद्यालय की घोषणा का कार्यक्रम स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया. शिक्षा से जुड़े लोगों ने इसे बेगूसराय के लिए ऐतिहासिक पहल बताया. स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि यह विश्वविद्यालय स्थापित हो गया तो जिले के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और बेगूसराय की राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी.