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CM सम्राट चौधरी ने 101 लोगों की सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए निर्देश

लोगों की शिकायत सुनते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में 'राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम' में शामिल हुये. 101 आवेदकों की शिकायतों को सुना और उसका निष्पादन किया. आवेदकों ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी समस्यायें रखीं.

विभिन्न विभागों का मामला आया सामने