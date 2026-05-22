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TRE 4 के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, 50000 शिक्षकों की बहाली पर लगेगी मुहर

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज TRE 4 को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और बिहार सरकार के आला अधिकारी के साथ शिक्षा विभाग के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे.

TRE 4 पर सम्राट चौधरी की हाई लेवल बैठक : टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार आंदोलन हो रहा है. जल्द वैकेंसी निकालने की मांग की जा रही है. पिछले दिनों अभ्यर्थियों के हंगामा के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था. अब तक वैकेंसी निकालने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से 10 बड़े आंदोलन हो चुके हैं, जिसमें कई बार लाठी चार्ज हुआ है. इसके कारण अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है.

शिक्षा मंत्री ने भी माना वैकेंसी निकालने में हुई देरी : बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बयान भी दिया था की वैकेंसी निकलने में विलंब हुआ है लेकिन अभ्यर्थियों को जल्द वैकेंसी निकलने का भरोसा दिलाया है. उन्हीं की पहल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं.

आ सकती है 50000 की वैकेंसी : शाम 5:00 बजे यह बैठक होगी. उसमें वैकेंसी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. 50000 से अधिक वैकेंसी TRE 4 के तहत आ सकती है. इससे पहले TRE 3 में 87000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई थी. वही TRE 1 में 170461 और TRE 2 में 122000 वैकेंसी निकाली गई थी.