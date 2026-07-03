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CM सम्राट चौधरी का निर्देश- 'नेपाल बॉर्डर पर आर्थिक अपराधों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतें'

''सभी थाना प्रभारी अच्छे ढंग से काम करें, कोई गड़बड़ी न हो, इसका ध्यान रखें. भारत-नेपाल संबंध को बेहतर बनाये रखते हुये सीमा क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखें. सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाय. आर्थिक अपराधों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतें.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

भारत-नेपाल सीमा पर कोई भी गैर कानूनी कार्य न हो- CM : मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा की कुल लंबाई 735 किलोमीटर है. इस सीमा पर बिहार के 7 जिले, 70 पुलिस थाना एवं एसएसबी के 194 बीओपी अवस्थित हैं. उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर कोई भी गैर कानूनी एवं अनैतिक कार्य न हो, इसे सभी सुनिश्चित करें.

विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश : मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. आर्थिक अपराधों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिये कहा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सीमा पर कोई भी गैर कानूनी काम ना हो. किशनगंज जिले में ऐसे 100 उपयुक्त स्थलों की पहचान की जाय जहां उर्दू विद्यालय की स्थापना की जा सके.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उर्वरक एवं मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिये जिला प्रशासन, पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के बीच नियमित समन्वय बैठक आयोजित की जाय. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित कर ऐसे व्यक्तियों की पहचान एवं सत्यापन किया जाय, जिनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अचानक असामान्य वृद्धि हुयी हो, ऐसे मामलों की पूरी जानकारी संकलित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय.

''भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा, प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों को लेकर सभी अधिकारी एवं एजेंसियां अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं. केन्द्रीय गृह मंत्री के स्तर पर, मेरे स्तर पर, मुख्य सचिव तथा डीजीपी के स्तर पर भी इसको लेकर नियमित बैठकें की जाती रही हैं. बैठकों में जो निर्णय लिये गये हैं उससे संबंधित कई कार्यों को पूर्ण किया गया है. सभी लोग समन्वय एवं प्रतिबद्धता के साथ बचे हुये कार्यों को तेजी से पूर्ण करें.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

हाई लेवल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा : बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन एवं भारत-नेपाल संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी. किशनगंज, मधुबनी एवं पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी, साथ ही अपने-अपने सुझाव भी साझा किये. एसएसबी, आईबी, ईडी, एनसीबी, कस्टम्स, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने भी अपने-अपने सुझाव एवं विभाग से संबंधित की गयी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी.

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