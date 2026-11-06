CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा- 'ऐसी करें तैयारी कि प्रवासी बिहारी को बदलाव का अनुभव हो'
CM Samrat Choudhary Meeting: सीएम सम्राट की हाई लेवल बैठक. दीपावली-छठ पर विधि-व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश. रिपोर्ट- अविनाश
Published : November 6, 2026 at 4:11 PM IST
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाई लेवल मीटिंग की है. आगामी दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व के मद्देनजर राज्य में विधि-व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता के साथ आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर आज लोक सेवक आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की.
प्रवासी बिहारी को बदलाव का अनुभव हो
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों एवं विदेशों से अपने घर लौटते हैं. यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें अपने गृह राज्य में आने पर खुशी, सुरक्षा और सकारात्मक बदलाव का अनुभव हो. सभी जिलों में प्रशासन एवं पुलिस पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करें.
''दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व को लेकर सभी को सतर्क एवं तत्पर रहना है. विधि व्यवस्था के साथ-साथ सभी आवश्यक तैयारियों ससमय पूर्ण करें. छठ महापर्व बिहार का गौरव और हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख पर्व है. इस अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
24 घंटे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर गश्त करने का निर्देश
सीएम ने निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए. सभी जिलों में क्विक रिस्पांस टीम (ORT) गठित कर उन्हें पूरी तरह सक्रिय एवं अलर्ट रखा जाए. रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के आसपास विशेष रूप से चौबीसों घंटे गश्त की व्यवस्था हो. पुलिस की पेट्रोलिंग प्रभावी हो तथा किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
सम्राट चौधरी ने रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, सार्वजनिक स्थलों एवं छठ घाटों पर साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी स्वयं इन व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें. छठ घाटों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. स्थानीय स्वयंसेवकों को भी व्यवस्थाओं में शामिल किया जाए.
दीपावली, कालीपूजा एवं छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और विधि-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। https://t.co/dcKr7YwQS6— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 6, 2026
''गांवों के छठ घाटों पर स्थानीय तैराकों को भी उपलब्ध रखें. विद्युत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहीं भी नंगे तार का उपयोग नहीं किया जाए. दलित/महादलित टोलों में जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी जायें, उनके बीच जाकर उनके साथ पर्व मनाएं. पर्व-त्योहारों को आपसी प्रेम, सद्भाव और उत्साह के साथ मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें. जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों से नियमित रूप से मिलकर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुनें.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
'भ्रामक और फर्जी खबरों पर तुरंत कार्रवाई करें'
मुख्यमंत्री ने भ्रामक एवं फर्जी खबरों पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रत्येक स्तर पर विवक रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी खबर के सही होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए जवाब दिया जाए और गलत खबर होने पर उसका शीघ्र खंडन किया जाए. इसके लिए अधिकतम चार घंटे के भीतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि भ्रामक सूचनाओं से नकारात्मक माहौल न बने और जनता तक सही जानकारी पहुंचे.
''जिन समस्याओं को उठाया जाता है उसको लेकर की जा रही कार्रवाई तथा समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी साझा करें. सक्षम एवं संपन्न लोगों से 125 यूनिट बिजली सब्सिडी का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की अपील को लेकर प्रचार-प्रसार करायें.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
25 नवंबर के बाद जिलों का भ्रमण
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 नवंबर के बाद वे विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे. 16 नवंबर के बाद विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाएगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह उद्योगपतियों के साथ बैठक करें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो और निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित हों. जिलों में जमीन अधिग्रहण के कार्य में विलम्ब न हो, जिलाधिकारी इस पर तेजी से काम करें. 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना पर कार्य करें.
रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती
कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रीता वर्मा ने विधि व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी. डीजीपी प्रीता वर्मा ने बताया कि पर्व के दौरान विधि व्यवस्था को बेहतर बनाये रखने के लिए 16,000 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों, 1,500 PTC, होमगार्ड एवं रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की अतिरिक्त तैनाती की गई है. बैठक में कई वरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी कमिश्नर और सभी जिले के डीएम-एसपी जुड़े हुए थे.
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