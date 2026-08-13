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2027 अफसरों को मिला नियुक्ति पत्र, बोले CM सम्राट- ईमानदारी से करेंगे काम तो आगे बढ़ेगा बिहार

2000 अफसरों को नियुक्ति पत्र वितरण ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के लिए रोजगार मुद्दा बन चुका है. प्रशांत किशोर में 10000 लोगों को नौकरी दिलाने की बात कही तो बिहार सरकार भी तत्पर हो गई और युवाओं को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिये. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार को लेकर प्रतिबद्ध है और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है. बीएससी अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र: 70वीं बीपीएससी परीक्षा के जरिए चयनित अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रशासनिक सेवा की जिम्मेदारियों और जनता के प्रति जवाबदेही का अहसास कराया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी पद सिर्फ अधिकार और सुविधाएं पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा करने और राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर देता है.उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, निर्भीकता और बिना किसी दबाव के काम करने की अपील की. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat) अधिकारियों के कंधों पर है बड़ी जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 70वीं बीपीएससी के माध्यम से चयन का एक बड़ा रिकॉर्ड बना है. उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है.जिस फाइल पर वे हस्ताक्षर करेंगे, उसका सीधा असर किसी न किसी परिवार के जीवन पर पड़ेगा. इसलिए हर निर्णय लेते समय उन्हें यह समझना होगा कि उनके फैसले से आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा. अच्छे अधिकारी गांव की तस्वीर बदल सकते हैं: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिस भी फाइल पर साइन करेंगे, उससे किसी न किसी परिवार का भला हो सकता है. आपके जीवन में भी इस नौकरी के माध्यम से बदलाव आएगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके फैसलों से समाज और राज्य में कितना सकारात्मक बदलाव आता है.