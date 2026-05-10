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'मातृशक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी..' मदर्स डे पर सीएम सम्राट चौधरी का मां पर भावुक पोस्ट

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी दिवंगत मां पार्वती देवी को भावुक संदेश के साथ याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए मां के त्याग, ममता और संस्कारों को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया. इस दौरान उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज जो भी संस्कार, संघर्ष और सेवा की भावना उनके भीतर है, वह मां की ही देन है. मां की याद में भावुक हुए मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मां केवल एक रिश्ता नहीं होतीं, बल्कि त्याग, ममता और संस्कारों की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं. वह बिना किसी अपेक्षा के अपना संपूर्ण जीवन परिवार और बच्चों के लिए समर्पित कर देती हैं. उन्होंने कहा कि मां का स्नेह और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो हर परिस्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. ''मां केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि त्याग, ममता और संस्कारों की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं. वह बिना किसी अपेक्षा के अपना संपूर्ण जीवन परिवार और बच्चों के लिए समर्पित कर देती हैं. मातृशक्ति का सम्मान और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है. सभी माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार