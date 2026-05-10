'मातृशक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी..' मदर्स डे पर सीएम सम्राट चौधरी का मां पर भावुक पोस्ट
मदर्स डे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी मां की याद में भावुक पोस्ट किया और फिर सभी मां को इस दिन की शुभकामनाएं दीं-
Published : May 10, 2026 at 2:26 PM IST
पटना : मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी दिवंगत मां पार्वती देवी को भावुक संदेश के साथ याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए मां के त्याग, ममता और संस्कारों को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया. इस दौरान उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज जो भी संस्कार, संघर्ष और सेवा की भावना उनके भीतर है, वह मां की ही देन है.
मां की याद में भावुक हुए मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मां केवल एक रिश्ता नहीं होतीं, बल्कि त्याग, ममता और संस्कारों की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं. वह बिना किसी अपेक्षा के अपना संपूर्ण जीवन परिवार और बच्चों के लिए समर्पित कर देती हैं. उन्होंने कहा कि मां का स्नेह और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो हर परिस्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.
माँ केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि त्याग, ममता और संस्कारों की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 10, 2026
वह बिना किसी अपेक्षा के अपना संपूर्ण जीवन परिवार और बच्चों के लिए समर्पित कर देती हैं।
मातृशक्ति का सम्मान और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
सभी माताओं को मातृ दिवस की… pic.twitter.com/UeGmMI2Il9
''मां केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि त्याग, ममता और संस्कारों की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं. वह बिना किसी अपेक्षा के अपना संपूर्ण जीवन परिवार और बच्चों के लिए समर्पित कर देती हैं. मातृशक्ति का सम्मान और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है. सभी माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
मातृशक्ति के सम्मान का संदेश : सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में मातृशक्ति के सम्मान की बात भी कही. उन्होंने कहा कि समाज और परिवार की नींव माताएं ही होती हैं. उनके योगदान को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता. मातृशक्ति का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और यही संस्कारित समाज की पहचान भी है.
सभी माताओं को दी शुभकामनाएं : मुख्यमंत्री ने मातृ दिवस के अवसर पर राज्य और देश की सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हर मां अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है और उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है. मातृ दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि मां के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है.
हर साल मई के दूसरे रविवार को पड़ता है मदर्स डे : मातृ दिवस हर साल मई के दूसरे रविवार यानी 10 मई को मनाया जा रहा है. यह दिन माताओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और परिवार व समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है. मां को कोई क्या देगा? जिसने बेटे की खातिर सारे सुखों का त्याग किया, खुद भूखा रहकर बेटे के उदरपूर्ति करती है. ऐसी ही मां त्याग और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल होती है.
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