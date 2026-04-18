ETV Bharat / state

CM सम्राट चौधरी ने हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा, लगाया जनता दरबार

वैशाली: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को सीएम पद संभालने के बाद पहली बार सारण जिले के सोनपुर स्थित ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे. उन्होंने पूरे परिवार के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. सीएम की पत्नी ममता चौधरी, उनके बच्चे और अन्य परिवार सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे. मंदिर में उन्होंने बाबा हरिहरनाथ का जलाभिषेक कर राज्य की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ स्वागत: सीएम सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. उनके पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद मंदिर कमिटी ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया. कई विधायकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पूरा प्रशासनिक अमला भी सोनपुर पहुंचा था. पूजा समाप्त होने के बाद सीएम पटना के लिए रवाना हो गए.

हरिहरनाथ मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

बिहार के विकास की कामना की: मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री राजू सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूजा के दौरान बिहार के विकास और समृद्धि की कामना की है. उन्होंने कहा कि सीएम की यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है बल्कि राज्य की उन्नति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. सीएम ने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन उनके संदेश को पूर्व मंत्री ने सार्वजनिक किया.

"सीएम ने बिहार के विकास और समृद्धि की कामना की है. उनको बिहार का विकास करना है." - राजू सिंह, पूर्व मंत्री

आस्था का बड़ा केंद्र है हरिहरनाथ मंदिर: सम्राट चौधरी की पूजा कराने वाले मुख्य पुजारी सुशील शास्त्री ने बताया कि बाबा हरिहरनाथ मंदिर सीएम की आस्था का प्रमुख केंद्र है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी सम्राट चौधरी यहां नियमित रूप से आते रहे हैं और पद संभालने के बाद भी वे इस पवित्र स्थल को नहीं भूले. शास्त्री जी ने पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराने की जानकारी दी.