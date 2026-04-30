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सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, बिहारी ठेकेदारों को मिलेगी प्राथमिकता

बिहार कैबिनेट ने 63 एजेंडों को मंजूरी दी. 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का सृजन, स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता, 10 हजार पुलिस पद प्रोन्नति.

SAMRAT CHOUDHARY CABINET MEETING
सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 30, 2026 at 10:04 AM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में विकास और रोजगार से जुड़े अहम फैसले लिए हैं. बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि नौकरी-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है.

एक करोड़ नौकरियों का लक्ष्य: सात निश्चय-तीन के तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाले सिविल कार्यों में अब केवल बिहार के स्थानीय संवेदकों (contractors) को ही काम का मौका मिलेगा. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय उद्यमियों और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे.

यातायात पुलिस और पर्यावरण विभाग में नए पद सृजित: कैबिनेट ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गया में यातायात पुलिस के विभिन्न संवर्गों में 485 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है. साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न कोटि के 63 पदों का सृजन भी मंजूर किया गया है. इन पदों से दोनों विभागों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है.

पुलिस विभाग में 10 हजार से अधिक प्रोन्नति: बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों के सृजित 20,937 पदों में से 50 प्रतिशत यानी 10,000 से अधिक पदों को प्रोन्नति के माध्यम से भरने की स्वीकृति दी गई है. यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे पुलिसकर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और सेवा में सुधार आएगा.

अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास अनुदान दोगुना: मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावास अनुदान की राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है. बिहार में वर्तमान में 139 छात्रावास संचालित हैं, जहां 10,500 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. नए फैसले से इन छात्रों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी.

गंगा पथ और हाईवे निर्माण: कैबिनेट ने बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (90 किमी) और बिदुपुर-दिघवारा गंगा पथ (50 किमी) के निर्माण को PPP मोड में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मंजूरी दे दी है. इसके अलावा सारन जिले से गोपालगंज तक 73.51 किमी लंबे ग्रीन फील्ड चार लेन हाईवे के निर्माण को भी PPP मोड में स्वीकृति प्रदान की गई है.

फल्गु नदी पर पुल और विद्युत सब्सिडी को मंजूरी: गया जिले में कोठवारा बाजार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच फल्गु नदी पर आरसीसी पुल व पहुंच पथ निर्माण के लिए 113 करोड़ 84 लाख 53 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है. साथ ही मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. यह राशि चुनाव से पहले घोषित 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के अनुदान के लिए है.

बिहार हरित जलवायु कोष का गठन: कैबिनेट ने पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 'बिहार हरित जलवायु कोष' के गठन को भी मंजूरी दे दी है. अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए विद्युत अनुदान के रूप में प्रतिमाह 1500.41 करोड़ रुपये NTPC को और 430 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर कंपनी को उपलब्ध कराए जाएंगे. ये फैसले बिहार के समग्र विकास और युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे.

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