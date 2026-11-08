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'पर्व सबके लिए होता है..' CM सम्राट चौधरी ने महादलित बस्ती में मनाई दिवाली

महादलित बस्ती में सम्राट चौधरी की दीपावली ( ETV Bharat )

पटना: आज देशभर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिवाली के अवसर पर पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित महालक्ष्मी देवी जी की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजा-अर्चना की. साथ ही राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. इस अवसर पर सीएम ने वहां स्थित महादलित बस्ती में पहुंचकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की. उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उपहार भेंट किए.

जनप्रतिनिधि-अधिकारियों से सीएम का आग्रह

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिहार के सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों से विशेष आग्रह किया है कि वे आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अतिपिछड़े समाज के लोगों के बीच जाकर उनके साथ दीपावली का पर्व मनाएं. समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के लोगों के सुख-दुख में सहभागी बनना हम सभी का दायित्व है. त्योहारों की वास्तविक खुशी तभी सार्थक होती है, जब समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें समान रूप से सहभागी बनें.