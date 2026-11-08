'पर्व सबके लिए होता है..' CM सम्राट चौधरी ने महादलित बस्ती में मनाई दिवाली
Samrat Choudhary celebrates Diwali: सम्राट चौधरी ने महादलित बस्ती में दीपावली मनाई. इस दौरान देशवासियों को दिवाली की शुभकामना दी. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 8, 2026 at 4:05 PM IST
पटना: आज देशभर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिवाली के अवसर पर पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित महालक्ष्मी देवी जी की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजा-अर्चना की. साथ ही राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. इस अवसर पर सीएम ने वहां स्थित महादलित बस्ती में पहुंचकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की. उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उपहार भेंट किए.
जनप्रतिनिधि-अधिकारियों से सीएम का आग्रह
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिहार के सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों से विशेष आग्रह किया है कि वे आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अतिपिछड़े समाज के लोगों के बीच जाकर उनके साथ दीपावली का पर्व मनाएं. समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के लोगों के सुख-दुख में सहभागी बनना हम सभी का दायित्व है. त्योहारों की वास्तविक खुशी तभी सार्थक होती है, जब समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें समान रूप से सहभागी बनें.
"बिहार वासियों और देशवासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं. मैंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आग्रह किया है कि जाकर आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा समाज के भाइयों के बीच जाकर दिवाली पर्व मनाएं. पर्व सबके लिए होता है, इसलिए मैं खुद यहां आया हूं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
1 दिसंबर से चलेगा विशेष अभियान
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 1 करोड़ 92 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जो संपन्न उपभोक्ता स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी का लाभ छोड़ना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए आगामी 1 दिसंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा.
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं. उनके आगमन पर राज्य को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलेंगी, जिससे बिहार के विकास को नई गति मिलेगी.
अपने दलित भाई-बहनों के बीच दीपावली की खुशियाँ, इन खुशियों के पल अनमोल! 🪔 पटना में दीपोत्सव के पावन पर्व पर माँ महालक्ष्मी के दर्शन-पूजन कर दलित बस्ती में भाई-बहनों के साथ दीपावली की खुशियाँ साझा कीं।❤️ #HappyDeepawali #Diwali2026 https://t.co/s8MSzT9xAt— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 8, 2026
सीएम ने दी दिवाली की शुभकामना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के बीच जाकर दीपावली मनाते रहे हैं. आज वे नक्सलवाद से मुक्त हो चुके बस्तर में जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं. यह देश के जवानों के प्रति उनके सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाता है. सम्राट चौधरी ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा देश की सीमाओं एवं आंतरिक सुरक्षा में तैनात सभी जवानों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं.'
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