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CM सम्राट चौधरी ने कल बुलाई कैबिनेट बैठक, महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त और बहाली पर लग सकती है मुहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 27 मई को कैबिनेट बैठक बुलाई है. महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त और कई बड़े फैसलों पर नजर. पढ़ें खबर-

Samrat Choudhary Cabinet Meeting
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 12:32 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल 27 मई को कैबिनेट बैठक बुलाई है. बैठक शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है.

हर बुधवार को नियमित कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार बनने के बाद हर बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित कर रहे हैं. पिछली बैठक में 13 एजेंडा पर मुहर लगी थी. गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान शुरू करने को मंजूरी दी गई थी.

पर्यटन और सुरक्षा को मजबूती: कैबिनेट ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया था. साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती सुरक्षा और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष शाखा के अधीन आईजी रैंक का नया पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस: पिछली बैठक में कैमूर में एथेनॉल प्लांट और नालंदा में राइस मिल के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा औरंगाबाद व अरवल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा सहरसा में आउटडोर स्टेडियम निर्माण को भी हरी झंडी मिली थी.

SAMRAT CHOUDHARY CABINET MEETING
सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)

ग्रामीण निकायों को बड़ी राशि: कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को 747 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने का फैसला लिया था. सरकार 15 अप्रैल को गठन के बाद से लगातार विकासपरक फैसले ले रही है.

महिला योजना और बहाली पर संभावना: आने वाली बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त पाने वाली चयनित महिलाओं को 20 हजार रुपये की दूसरी किस्त देने पर मुहर लग सकती है. साथ ही शिक्षक बहाली समेत विभिन्न विभागों में नई भर्तियों पर भी अहम फैसले की उम्मीद है.

नौकरियों पर सबकी नजर: जनता की नजर इस बैठक में रोजगार और नौकरी से जुड़े बड़े ऐलानों पर रहेगी. सम्राट चौधरी सरकार कैबिनेट के माध्यम से एक के बाद एक जनहित और विकास के फैसले लेकर तेज गति से काम कर रही है.

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