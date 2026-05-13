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बिहार के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! कैबिनेट की बैठक में जल्द घोषणा करेंगे CM सम्राट

पटना: पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है. सुबह 10:30 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक होगी. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी मंत्रियों के साथ यह पहली कैबिनेट बैठक होगी. इस बैठक में सम्राट चौधरी बिहार सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद: दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का दो प्रतिशत महंगाई भत्ता काफी पहले बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार के फैसले के बाद आमतौर पर बिहार सरकार भी ऐसा ही निर्णय लेती रही है. ऐसे में आज सम्राट चौधरी अपनी सरकार की तरफ से कर्मचारियों को पहला बड़ा तोहफा दे सकते हैं.

कितना बढ़ेगा भत्ता: बिहार सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 2% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. बिहार सरकार के कर्मचारियों को अभी 58% महंगाई भत्ता मिलता है, जो बढ़कर अब 60% हो जाएगा. पिछले साल नीतीश कुमार की सरकार ने इसमें 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया था. अब यदि सरकार 2% और बढ़ाती है, तो यह 60% हो जाएगा.