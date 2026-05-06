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बिहार मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट की कैबिनेट बैठक आज, ले सकते हैं बड़ा फैसला

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैबिनेट की बैठक करेंगे. 5:00 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में यह बैठक बुलाई गई है. सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी की तीसरी कैबिनेट की बैठक है. मंत्रिमंडल विस्तार से पहले होने वाली इस बैठक में सम्राट चौधरी कई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं.

पहली बैठक में हुआ था बड़ा फैसला: सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडा पर फैसला लिया था, जिसमें बिहार में 11 नए शहर में सैटलाइट टाउनशिप बनाने का बड़ा फैसला लिया था. दूसरी कैबिनेट में 63 एजेंडा पर मुहर लगी थी. नौकरी रोजगार को लेकर 50 करोड़ तक का ठेका बिहार के लोगों को ही देने का बड़ा फैसला लिया गया था.

संजय गांधी जू का नाम बदलने का फैसला: बिजली उपभोक्ताओं के अनुदान लिए 23165 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई. संजय गांधी जू का नाम पटना जू करने का फैसला भी लिया गया. पुलिस और निरीक्षक और समक्ष भरे जाने वाले 20937 पदों में से आधे प्रमोशन से भरने का फैसला भी लिया गया. इसके साथ गंगा पथ के विस्तार का भी बड़ा फैसला लिया गया . कई विभागों में पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई.