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बिहार मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट की कैबिनेट बैठक आज, ले सकते हैं बड़ा फैसला

बिहार मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट की आज कैबिनेट बैठक होगी. इस बैठक में बड़ा फैसला सीएम ले सकते हैं.

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अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम सम्राट चौधरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 9:55 AM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैबिनेट की बैठक करेंगे. 5:00 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में यह बैठक बुलाई गई है. सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी की तीसरी कैबिनेट की बैठक है. मंत्रिमंडल विस्तार से पहले होने वाली इस बैठक में सम्राट चौधरी कई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं.

पहली बैठक में हुआ था बड़ा फैसला: सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडा पर फैसला लिया था, जिसमें बिहार में 11 नए शहर में सैटलाइट टाउनशिप बनाने का बड़ा फैसला लिया था. दूसरी कैबिनेट में 63 एजेंडा पर मुहर लगी थी. नौकरी रोजगार को लेकर 50 करोड़ तक का ठेका बिहार के लोगों को ही देने का बड़ा फैसला लिया गया था.

संजय गांधी जू का नाम बदलने का फैसला: बिजली उपभोक्ताओं के अनुदान लिए 23165 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई. संजय गांधी जू का नाम पटना जू करने का फैसला भी लिया गया. पुलिस और निरीक्षक और समक्ष भरे जाने वाले 20937 पदों में से आधे प्रमोशन से भरने का फैसला भी लिया गया. इसके साथ गंगा पथ के विस्तार का भी बड़ा फैसला लिया गया . कई विभागों में पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई.

7 मई को मंत्री मंडल का विस्तार: अब 7 मई को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है. अभी सम्राट चौधरी की सरकार में खुद मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम ही है, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव. 33 मंत्री अभी और बनाए जा सकते हैं.

गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण: गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की जोर-जोर से तैयारी चल रही है. प्रधानमंत्री से लेकर एनडीए के दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में जुटेंगे. इससे पहले कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजर है कि क्या इस कैबिनेट में कर्मचारियों को लेकर भी कोई बड़ा फैसला होगा.

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