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'भगवान वामन के चरणों में शीश झुकाने आया हूं', बक्सर पहुंचे सम्राट चौधरी ने कॉरिडोर निर्माण पर दिया भरोसा

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने पहले से तैयारियां तेज कर रखी थीं. वामनेश्वर मंदिर से लेकर शहर की सड़कों और सोन कैनाल तक प्रशासनिक सक्रियता दिखी. पिछले कुछ दिनों से शहर में साफ-सफाई चल रही थी. सड़क किनारे की दीवारों की पेंटिंग की गई थी. मृत सोन कैनाल नहर की सफाई का काम भी युद्धस्तर पर किया गया था. इससे कुछ ही समय में नहर और आसपास के इलाके की तस्वीर बदल गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आज वामन महोत्सव का पावन अवसर है. वे भगवान वामन का आशीर्वाद लेने के लिए बक्सर पहुंचे हैं.' सड़क परियोजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बक्सर को अलग-अलग क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है. इसके तहत बक्सर-कोइलवर फोरलेन एक्सप्रेसवे और बक्सर-आरा-जमुई होते हुए भागलपुर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा.

बक्सर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले वामनेश्वर मंदिर गए. उन्होंने वहां भगवान वामन के चरणों में शीश झुकाया. उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद उनका काफिला नाथ बाबा मंदिर भी गया. सम्राट चौधरी ने बक्सर कार्यक्रम की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर भी दी.

बक्सर: वामन द्वादशी के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बक्सर पहुंचे. वे बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर यहां आए थे. इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने बक्सर को दो बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात देने का संकेत दिया.

सोन कैनाल का निरीक्षण

वामनेश्वर मंदिर और सोन कैनाल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री चुरामनपुर पहुंचे. वे वहां औद्योगिक थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद उनका पार्टी कार्यालय जाने का कार्यक्रम था. ये सभी कार्यक्रम पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री करीब 1 बजकर 45 मिनट पर भोजपुर जिले के लिए रवाना हो गए.

श्रद्धालुओं को परेशानी

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त की गई थी. इस वीआईपी सुरक्षा के कारण आम श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सुरक्षा बलों ने मंदिर का मुख्य गेट बंद कर दिया था. इस वजह से दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को घंटों बाहर इंतजार करना पड़ा.

श्रद्धालुओं ने क्या कहा

मंदिर का गेट बंद होने से श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी दिखाई दी. कई श्रद्धालुओं ने कहा कि "दो दिनों से उपवास रखकर भगवान वामन के दर्शन के लिए पहुंचे हैं." एक श्रद्धालु ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन यहां भी पहले नेताओं के दर्शन का इंतजार करना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी. दूर से आई महिलाओं ने भी घंटों रोके जाने पर अपनी कड़ी परेशानी जाहिर की.

बक्सर में श्रद्धालुओं की परेशानी (ETV Bharat)

वामन कॉरिडोर को लेकर भरोसा

मंदिर परिसर में मौजूद समाजसेवी श्रवण तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से बक्सर की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वामन कॉरिडोर के माध्यम से मंदिर के विकास को लेकर भरोसा दिया है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वामन मंदिर को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठाएगी.

इस दौरान सीएम ने चुरामनपुर में पंचायत सरकार भवन एवं जीविका भवन का निरीक्षण कर जीविका दीदियों व लाभार्थियों से संवाद किया. करीब ₹92 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया तथा "पुलिस दीदी", लखपति दीदी और "ड्रोन दीदी" जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया.

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