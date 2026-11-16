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'कम उम्र के मंत्री से लेकर बीजेपी के पहले CM बनने तक' सम्राट चौधरी के सियासी सफर की पूरी कहानी

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं. 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर करीब तीन दशक पुराना है. राजनीति उन्हें विरासत में मिली, लेकिन अपने राजनीतिक कद को उन्होंने संगठन, सत्ता और रणनीति समझ के जरिए लगातार विस्तार दिया.

सुशील मोदी के निधन के बाद सम्राट चौधरी भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में उभरे और पार्टी ने इन्हें विधानमंडल दल का नेता बनाया. 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उन्होंने राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया. वह बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने. सम्राट चौधरी लगातार बिहार को तरक्की के पद पर ले जाने के लिए अग्रसर दिख रहे हैं.

वर्ष 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन में अपनी मजबूत पहचान बनाई. संगठन में मंडल और जिला स्तर पर विष्णु और अति पिछड़ों को जगह दी.जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद सम्राट चौधरी बिहार के उपमुख्यमंत्री बने.

सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरी है. उन्होंने वर्ष 1990 के दशक में सक्रिय राजनीति शुरू की और 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने. इसके बाद विधानसभा की राजनीति, विधान परिषद, विपक्ष की भूमिका और भाजपा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों ने उनके राजनीतिक अनुभव को विस्तार दिया.

पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के बड़े नाम रहे, पिता शकुनि चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे जबकि माता पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं. परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकलकर सम्राट चौधरी ने संघर्ष के रास्ते पर चलकर मुकाम हासिल किया और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर पत्र लिखकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने अपने संदेश में ईश्वर से सम्राट चौधरी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु प्रदान करने की कामना की है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज के हित में सम्राट चौधरी द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य उनके जीवन को यश एवं गौरव से परिपूर्ण करेंगे.

''बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को उनके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. वे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें.''- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने की सम्राट चौधरी की सराहना

प्रधानमंत्री ने उनके अनुभव, समर्पण और दूरदर्शिता की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. उन्होंने कहा कि आज देश शक्ति की सशक्त धारा के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है, ऐसे में प्रदेश के सामर्थ्य, संसाधनों और जनशक्ति को नए आयाम देने के प्रयास अहम हैं, जिसमें सम्राट चौधरी की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. प्रधानमंत्री ने जन्मदिन पर एक बार फिर उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं दी हैं.

'सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी में मजबूत नेता'

भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सम्राट चौधरी भाजपा के मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और उन्होंने अपने अनुभव से पार्टी को मजबूत किया है. बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वह बेहतर काम कर रहे हैं और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

''सम्राट चौधरी भाजपा के मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं. उन्होंने अपने अनुभव से पार्टी को मजबूत किया है. बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वह बेहतर काम कर रहे हैं. राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है. हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.''- प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता

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