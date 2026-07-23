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कड़क कट्टर हिन्दुत्ववादी छवि वाला सीएम बनना चाहते हैं सम्राट? बिहार में 'भगवाकरण' की होड़ पर विपक्ष ने घेरा

सम्राट सरकार के शिक्षा और धार्मिक फैसलों पर 'भगवाकरण' की बहस तेज है. विपक्ष सवाल उठा रहा, जबकि एनडीए इसे संस्कृति से जोड़ रही है...पढ़ें-

बिहार में भगवाकरण?
बिहार में भगवाकरण? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 9:02 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 9:10 PM IST

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पटना : बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब विकास के साथ-साथ वैचारिक राजनीति भी प्रमुख मुद्दा बनती दिख रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लिए जा रहे कई सरकारी फैसलों को लेकर विपक्ष सरकार पर शिक्षा और प्रशासन के 'भगवाकरण' का आरोप लगा रहा है. दूसरी ओर भाजपा इन फैसलों को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रहित से जोड़कर सही ठहरा रही है. ऐसे में बिहार की राजनीति में अब विकास बनाम वैचारिक एजेंडे की बहस तेज हो गई है.

नीतीश युग से अलग नई सरकार की कार्यशैली? : लगभग 21 वर्षों तक बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में रहा. इस दौरान भाजपा सत्ता की प्रमुख सहयोगी होने के बावजूद अपने कई वैचारिक मुद्दों को सरकारी नीतियों का हिस्सा नहीं बना सकी. लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार के कुछ फैसलों को भाजपा की वैचारिक प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है. विपक्ष का कहना है कि शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े निर्णयों में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है.

नीतीश युग से अलग नई सरकार की कार्यशैली? (ETV Bharat)

स्कूलों के रंग से शुरू हुई सियासी बहस : विपक्ष ने सबसे पहले उन मॉडल स्कूलों को लेकर सवाल उठाए, जिन्हें सरस्वती विद्या निकेतन के नाम पर विकसित किया जा रहा है और जिनकी इमारतों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकारी शिक्षा संस्थानों को एक विशेष वैचारिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि पहले कभी सरकारी स्कूलों के रंग को लेकर इस तरह की पहल नहीं हुई थी.

विपक्ष का आरोप- शिक्षा का हो रहा भगवाकरण : सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों को भगवा रंग में रंगना उचित नहीं है और इससे गलत संदेश जाता है. उन्होंने कहा कि भगवा रंग आरएसएस की पहचान माना जाता है, इसलिए शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ना सरकार की वैचारिक मंशा को दर्शाता है.

''इतने सालों में कभी भी स्कूलों का रंग भगवा नहीं किया गया है. भगवा रंग आरएसएस का प्रतीक है. स्कूलों का भगवा रंग कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार यह सही नहीं कर रही है.''- अजय कुमार, विधायक, सीपीएआई(एम)

सोमनाथ दर्शन योजना भी बनी राजनीतिक मुद्दा : सम्राट सरकार के कार्यकाल में पहली बार रेलवे के माध्यम से 1100 श्रद्धालुओं को सोमनाथ दर्शन के लिए भेजा गया. सरकार ने इसे धार्मिक पर्यटन और आस्था से जुड़ी पहल बताया, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल एक विशेष धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कर रही है. इसके अलावा मुंडेश्वरी से विष्णुपद और सोनपुर से हरिहरनाथ मंदिर तक धार्मिक कॉरिडोर एवं सर्किट विकसित करने के फैसले को भी विपक्ष इसी कड़ी में जोड़ रहा है.

सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल
सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल (ETV Bharat)

'भाजपा अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही' : राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि भाजपा अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा के अनुरूप अपने एजेंडे को बिहार में भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. उनके अनुसार, आरएसएस लंबे समय से सरस्वती विद्या निकेतन और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे संस्थानों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहा है. उनका मानना है कि भाजपा अब अपने परंपरागत समर्थक वर्ग को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है और यह वही काम है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव नहीं हो पाया था.

''आरएसएस की सोच को अब बीजेपी आगे बढ़ा रही है. सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं इसी तरह के फैसले ले रहे हैं जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते संभव नहीं था. भाजपा अपने कोर वोटर पर ही ध्यान दे रही है क्योंकि उसे पता है कि मुस्लिम वोट उसे मिलना नहीं है. इसलिए उसी के हिसाब से फैसला भी ले रही हैं.''- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

'भगवा भारत की पहचान' : भाजपा विधायक मुरारी पासवान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में भगवा नहीं होगा तो क्या अमेरिका में होगा. उनके अनुसार भगवा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है. वहीं भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि राष्ट्रहित और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना किसी भी तरह से गलत नहीं है. उनका कहना है कि पहले तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब सरकार बिना किसी संकोच के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है.

बचाव की मुद्रा में जदयू लेकिन जवाब देने में असहज : एनडीए की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड इस पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाने की कोशिश कर रही है. जदयू विधायक राधाचरण शाह ने कहा कि सोमनाथ दर्शन कराना कोई गलत बात नहीं है और गठबंधन का हिस्सा होने के नाते उनकी पार्टी सरकार के फैसलों के साथ है. हालांकि विपक्ष के आरोपों पर जदयू नेताओं की ओर से आक्रामक जवाब देखने को नहीं मिल रहा है.

''सोमनाथ का दर्शन करना तो गलत नहीं है और जब हम लोग एनडीए में हैं तो सरकार के फैसले के साथ हैं.''- राधाचरण शाह, विधायक, जदयू

मुख्यमंत्री के बयान ने और तेज की बहस : 551 मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन के भगवा रंग को लेकर विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि "भगवा रंग से तो सरस्वती माता खुश हो जाएंगी." विपक्ष ने इस बयान को सरकार की मंशा का संकेत बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया. इस बयान के बाद बिहार में भगवाकरण को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई.

''भगवाकरण की इसमें क्या बात है, जब राष्ट्रहित और सनातन संस्कृति से ही विजय पताका आगे बढ़ती है. पहले तुष्टीकरण के नाम पर यह सब नहीं हो रहा था, अब तुष्टिकरण की नीति को दरकिनार कर ही यह संभव हो पा रहा है.''- संजीव चौरसिया, विधायक, बीजेपी

बिहार में भी राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श की झलक : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और अन्य भाजपा शासित राज्यों में पहले से ही शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस होती रही है. अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार भी इसी 'राजनीतिक वैचारिक विमर्श' का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है. एक ओर भाजपा इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकारी संस्थानों के वैचारिक रंग बदलने की कोशिश करार दे रहा है. आने वाले समय में यह मुद्दा बिहार की राजनीति का प्रमुख विमर्श बना रह सकता है.

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Last Updated : July 23, 2026 at 9:10 PM IST

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